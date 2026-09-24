펜싱 여자 사브르·남자 에페, 개인전 '노 메달'

▲ 24일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 펜싱 여자 사브르 개인 8강전 한국 전하영과 중국 라오쉐이의 경기. 한국 전하영이 경기를 펼치고 있다.

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한국 펜싱 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 마지막 날 여자 사브르, 남자 에페에서 메달을 추가하지 못했습니다.여자 사브르의 전하영(서울특별시청)은 24일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 개인전 8강에서 라오쉐이(중국)에게 11-15로 져 탈락했습니다.현재 세계랭킹 11위로 아시아 선수 중 가장 높고, 한때는 세계랭킹 1위까지 올랐던 전하영은 이번 대회 개인전 메달 후보로 꼽혔으나 세계랭킹 23위인 라오쉐이에게 일격을 당하며 시상대에 서지 못했습니다.한 나라에서 2명까지 나설 수 있는 펜싱 개인전은 32강부터 토너먼트로 메달을 다툽니다.32강을 부전승으로 통과한 전하영은 16강전에서 쉬레야 굽타(인도)를 15-6으로 제압하고 상쾌하게 출발했습니다.라오쉐이와의 8강전에서도 8-3까지 앞서 나가 메달 확보를 눈앞에 뒀으나 중반 이후 흐름을 내주며 흔들렸습니다.5-9에서 내리 7점을 빼앗겨 역전을 허용한 전하영은 10-12에서 상대 선수의 부상으로 한참 경기가 중단됐다가 재개된 뒤 한 점을 따라붙었으나 이후 다시 연속 실점하며 고개를 떨궜습니다.함께 출전한 김정미(안산시청)는 16강전에서 서머 페이 싯(홍콩)에게 5-15로 완패해 8강에 들지 못했습니다.마찬가지로 이날 열린 남자 에페 개인전에서도 입상자가 나오지 않았습니다.장효민(울산광역시청)이 8강 진입했지만, 호이 쑨 퐁(홍콩)과 연장 접전 끝에 12-13으로 덜미를 잡혀 준결승에 오르지 못했습니다.2016년 리우데자네이루 올림픽 남자 에페 개인전 금메달리스트인 박상영(울산광역시청)은 16강전에서 장신쿤(중국)에게 13-15로 패했습니다.아시안게임에선 2018 자카르타·팔렘방 대회 개인전 은메달을 획득하고 2014년 인천 대회 단체전 금메달, 자카르타 대회 단체전 동메달에 힘을 보탰던 박상영은 2023년 항저우 대회엔 출전하지 못했다가 8년 만에 복귀했으나 일찍 고배를 들었습니다.22일 시작한 이번 대회 펜싱에서 한국은 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하며 개인전을 마무리했습니다.3년 전 항저우 대회(금3·은2·동1)보다는 개인전 메달이 다소 줄었습니다.25일부터는 남녀 사브르·에페·플뢰레의 단체전이 이어집니다.한국은 남자 사브르, 여자 에페, 남자 플뢰레 단체전에서 타이틀 방어를 노립니다.(사진=연합뉴스)