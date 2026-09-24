BTS 월드투어 '아리랑', 3분기 누적 전 세계 매출 1위

▲ 그룹 방탄소년단

그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)이 3분기 누적 전 세계 투어 매출 1위에 올랐다고 빅히트 뮤직이 24일 밝혔습니다.지난 22일(이하 현지시간) 공연산업 전문 매체 폴스타는 지난해 11월 13일부터 올해 8월 12일까지의 투어별 누적 티켓 매출액을 발표했습니다.올해 4월 시작된 방탄소년단의 월드투어 '아리랑'은 38회 공연에 231만4천140명 관객을 동원했습니다.티켓 매출은 약 6천370억원으로 이 기간 동안 진행된 전 세계 투어 가운데 가장 높은 매출입니다.이 기록으로 이미 지난해 1위 성적을 넘어섰습니다.폴스타에 따르면 지난해 가장 흥행한 투어는 비욘세의 '카우보이 카터 투어'(Cowboy Carter Tour)로 약 5천574억원을 기록했습니다.방탄소년단의 이번 투어에서 가장 많은 티켓이 판매된 도시는 미국 라스베이거습니다.지난 5월 얼리전트 스타디움에서 4회 공연을 열어 24만5천691명을 동원했고 약 911억원의 티켓 매출을 기록했습니다.방탄소년단은 다음 달 2일 콜롬비아 보고타를 시작으로 남미 투어를 시작합니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)