김선경 북한 외무성 부상 뉴욕 도착…28일 유엔총회서 연설

▲ 김선경 외무성 부상을 단장으로 하는 북한 대표단이 유엔총회 제80차 회의에 참가하기 위해 23일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK공항에 도착했다.

김선경 북한 외무성 부상이 제81차 유엔총회 참석을 위해 23일(현지시간) 미국 뉴욕에 도착했습니다.김 부상을 포함한 북한 대표단은 이날 오후 10시(미 동부시간)쯤 중국 베이징발 중국국제항공편으로 뉴욕 JFK 국제공항에 도착했습니다.50여 분 만에 공항 청사에 모습을 드러낸 김 부상은 '방문 기간 미국 측과 접촉할 계획이 있느냐' 등 취재진 질의에 아무런 답변을 하지 않았습니다.김 부상을 영접하기 위해 공항에 미리 나와 대기하고 있던 김성 주유엔 북한 대사 역시 입을 굳게 다물고 질의에 답하지 않았습니다.김 부상 등 대표단은 밖에서 대기하고 있던 주유엔 북한대표부의 차를 타고 공항을 떠났습니다.국제기구 담당 차관급인 김 부상은 유엔총회 고위급 회기 일반토의 마지막 날인 오는 28일 유엔본부 연단에 올라 연설합니다.그는 북한의 핵무기 보유 당위성을 재차 주장하고 대외정책 방향을 제시할 것으로 예상됩니다.김 부상은 지난해 유엔총회에도 참석해 "우리는 핵을 절대로 내려놓지 않을 것이며 그 어떤 경우에도 이 입장을 철회하지 않을 것"이라며 비핵화 불가 입장을 못 박은 바 있습니다.특히 올해 유엔총회는 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다며 거듭해서 공개 구애를 보낸 직후에 열리는 만큼, 김 부상을 통해 북한 측의 대화 관련 메시지가 나올지도 주목됩니다.지난 22일 평양을 출발해 유엔 연설을 닷새 앞둔 시점에 여유 있는 일정으로 뉴욕에 도착한 만큼, 미국 측과 접촉이 이뤄질지도 관심사입니다.김 부상은 방문 기간 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 면담하고, 쿠바와 베네수엘라 등 북한 '우호국' 인사들과 회동할 것으로 예상됩니다.싱가포르 측과도 회담할 예정인 것으로 전해졌습니다.북한은 2019년 하노이 북미정상회담 결렬 이후 2024년까지 6년간 고위급 대표단을 유엔총회에 파견하지 않았습니다.그 사이 김성 대사가 유엔총회 기조연설을 맡았으나, 지난해 김 부상의 참석으로 7년 만에 고위급 대표단 파견을 재개했습니다.(사진=연합뉴스)