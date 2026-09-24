"동료들 파이팅하는데…" 결국 기권한 김우민의 고백 [AG 영상]

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▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 결과를 확인한 뒤 아쉬워하고 있다.

▲ 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 자유형 계영 예선.

2022 항저우 아시안게임에서 수영 3관왕에 등극하며 한국 수영 '황금시대'를 활짝 열었던 김우민(25·강원특별자치도청)이 결국 부상으로 대회를 마감합니다.대한수영연맹은 24일 오전 남자 계영 400ｍ 경기가 끝난 뒤 "어깨 부상으로 인한 통증과 선수 보호를 위한 종합적인 판단에 따라 25일로 예정된 남자 자유형 400ｍ 경기에 출전하지 않기로 했다"고 발표했습니다.어깨 부상에도 이날 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 남자 계영 400ｍ 예선 출격을 자청한 김우민은 1번 영자로 출전해 100ｍ 구간을 50초01로 마쳤습니다.한국은 지유찬(대구광역시청·49초78), 이호준(제주시청·49초93), 김민섭(경북체육회·49초83)이 역주를 이어가며 합계 3분19초55, 예선 종합 4위로 상위 10개 팀이 오르는 결승에 안착했습니다.경기 후 만난 김우민은 "생각했던 것보다 더 아파서 좀 당황했다"면서도 "개인전(자유형 200ｍ, 800ｍ)도 못 뛴 상태에서 동료들이 파이팅하고 있는데 나 혼자 가만히 있기가 마음이 편치 않았다. 그래서 강행하고 싶은 마음이 컸다"고 털어놨습니다.대회를 앞두고 왼쪽 어깨 회전근개(극상근) 및 연골 부분 파열 진단을 받은 김우민은 지난 22일 자유형 1,500ｍ 결승에서 통증 여파로 8위에 그친 뒤에야 외부에 부상 사실을 공표했습니다.연맹과 지도자들도 선수의 장기적인 미래를 위해 출전을 거듭 만류했습니다.김우민은 "연맹과 감독님께서 '이번 대회만 있는 게 아니고 올림픽도 남았으니 무리하다가 잘못되면 더 아파질 수 있다. 아쉽더라도 쉬어가자'고 만류하셨다"면서 "하지만 훈련도 열심히 했고 아시안게임이라는 무대가 너무나 간절했기에 뛰고 싶은 마음이 계속 컸다"고 말했습니다.이어 "치료도 받고 약도 먹고 있지만, 한순간에 좋아지는 부상이 아니다. 잘 때도 계속 뻐근함을 느낀다"며 "오늘 아침 몸을 풀 때부터 통증이 더 심하게 다가와 걱정했다. 처음엔 괜찮은가 싶었지만, 실제로 힘을 쓰려고 하니 잘 들어가지 않았다"고 털어놨습니다.인터뷰에서 자유형 400ｍ 출전 여부에 대해 "일단 상의해봐야 할 것 같다"고 신중한 태도를 보였던 김우민은 결국 대회를 마감하기로 했습니다.그는 계영 400ｍ 결승 무대에 설 동료들을 향한 응원도 잊지 않았습니다.김우민은 "결선 멤버들이 정말 잘해줄 것이라 믿는다"며 "내가 느꼈던 아쉬움과 억울함을 시원하게 풀어주는 멋진 레이스를 기대하고 있다"고 힘을 불어넣었습니다.(사진=연합뉴스)