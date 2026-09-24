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'디펜딩 챔피언' 북한, 콜롬비아 꺾고 U-20 여자 월드컵 결승 진출

이정찬 기자
작성 2026.09.24 10:41 조회수
'디펜딩 챔피언' 북한, 콜롬비아 꺾고 U-20 여자 월드컵 결승 진출
▲ 골 세리머니를 펼치는 북한 선수들

북한 20세 이하(U-20) 여자 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 결승에 진출하며 대회 2연패 달성에 한발짝 더 다가섰습니다.

북한은 오늘(24일) 폴란드 우치 시립경기장에서 열린 콜롬비아와 대회 준결승에서 3대0으로 대승을 거뒀습니다.

2024년 콜롬비아 대회 정상에 올랐던 북한은 이번 대회 결승 진출로 2회 연속 및 통산 4번째 우승 기회를 잡았습니다.

북한은 현재 이 대회에서 미국, 독일과 함께 통산 3회로 최다 우승 공동 선두입니다.

북한의 결승전 상대는 또 다른 준결승전에서 이탈리아를 2대0으로 물리친 스페인입니다.

스페인은 북한이 참가하지 않은 2022년 대회 때 일본을 꺾고 첫 우승을 차지한 바 있습니다.

북한은 콜롬비아전에서 전반 28분 문전 혼전 상황에서 박옥이의 선제골로 기선을 잡았고, 전반 35분엔 왼쪽 측면에서 투입된 크로스를 최림정이 머리로 받아 넣어 격차를 벌렸습니다.

후반 2분엔 서류경이 골지역 왼쪽에서 쐐기 골을 뽑아내며 3대0 승리를 완성했습니다.

(사진=EPA, 연합뉴스)
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