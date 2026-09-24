제니 '드라큘라', 빌보드 싱글 차트 5위…자체 최고 타이 기록

▲ 블랙핑크 제니

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 5위를 기록했습니다.23일(현지시간) 빌보드에 따르면 제니가 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula)가 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 자체 최고 순위와 타이 기록인 5위에 올라 장기 흥행을 이어갔습니다.또한 이 곡으로 17주 연속 '톱 10'에 진입하며, 제니가 전주에 달성한 '최장 기간 톱 10에 오른 K팝 가수'라는 기록도 재차 경신하게 됐습니다.블랙핑크의 또 다른 멤버 리사는 '사와디카'(SaWaDiKa)로 93위에 이름을 올렸습니다.이밖에 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 스트레이 키즈의 신보 '디스 앤드 댓'(This & That)이 17위로 K팝 가수 중에서 가장 높은 순위를 기록했습니다.방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 30위, 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)은 36위, 엔하이픈의 '더 신 : 블리스'(THE SIN : BLISS)는 115위로 집계됐습니다.캣츠아이는 빌보드 메인 차트에서 다수의 곡과 앨범으로 진입해 눈길을 끌었습니다.이들은 '핫 100'에선 '애니멀'(Animal)이 28위, '후티 프루티'(Hootie Frutti)가 91위를 차지했습니다.'빌보드 200'에선 '와일드'(WILD) 22위를 비롯해 '뷰티풀 카오스'(BEAUTIFUL CHAOS) 160위, 'SIS'(소프트 이즈 스트롱·Soft Is Strong) 191위 등 세 개의 앨범을 올려놨습니다.(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)