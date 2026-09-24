[속보] 정부, 젤렌스키 '북한군 포로 한국행' 발언 사실상 확인

▲ 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명

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정부는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 한국에 보냈다고 공개한 데 대해 그간 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해왔다고 오늘(24일) 밝혔습니다.외교부 당국자는 오늘 북한군 포로 송환 문제와 관련해 "당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결돼야 한다는 일관된 입장을 견지해 왔다"고 강조했습니다.이어 "이러한 입장에 따라 그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다"고 설명했습니다.다만 "동 사안은 당사자 및 가족의 신변안전과 관련된 민감한 사안"이라며 "개별 인원의 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국 간 구체적인 협의 내용 등에 관해서는 확인해 드리기 어렵다"고 덧붙였습니다.정부가 북한군 포로 한국 송환 발언을 부인하지 않아 사실상 이를 시인한 것으로 풀이됩니다.앞서 젤렌스키 대통령은 현지시각 23일 유엔총회 연설에서 "최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다"고 공개했습니다.북한군 포로 2명은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포됐으며, 이후 언론 인터뷰와 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국으로의 귀순 의사를 밝혀왔습니다.정부는 북한군 포로에 대해 헌법상 우리 국민이고, 한국행 요청 시 전원 수용한다는 기본원칙과 관계 법령에 따라 필요한 보호와 지원을 제공할 것이라는 입장을 유지해왔습니다.이재명 대통령과 젤렌스키 대통령은 지난 7월 정상회담에서도 이 문제를 논의했습니다.당시 양 정상은 북한군 포로 문제를 당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모은 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)