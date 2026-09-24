독감 의심 환자 8주째 증가…전년 대비 4배 수준

▲ 2026∼2027절기 독감(인플루엔자) 예방접종이 21일부터 연령대별로 순차 시행되는 가운데 13일 서울 성북구의 한 소아청소년과 전문병원에 관련 안내문이 붙어 있다.

영유아를 중심으로 인플루엔자(독감) 의심환자가 8주째 증가하는 등 '이른 독감' 확산세가 이어지고 있습니다.보건당국은 가족·친척들이 모이는 추석 연휴가 시작된 만큼 감염병 예방수칙을 지켜달라고 당부했습니다.24일 질병관리청에 따르면 의원급 의료기관 약 800곳에 대한 표본감시 결과 올해 38주차(9월 13∼19일) 인플루엔자 의사환자(38℃ 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통 증상을 보이는 환자) 분율은 1천명당 32.3명으로 전년 같은 기간(8.0명)의 4배 수준으로 집계됐습니다.의사환자 분율은 30주차에 6.4명을 기록한 이후 8주째 늘고 있습니다.34주차 9.2명, 35주차 13.3명, 36주차 25.3명, 37주차 31.0명으로 크게 증가한 것에 비해 38주차에는 증가폭 자체가 크지 않았지만, 독감 확산세 자체는 계속 이어지고 있습니다.연령대별로 보면 7∼12세 초등학생 연령대 의사환자 분율이 77.7명으로 가장 높았지만, 전 연령대에서 유일하게 전 주(78.6명) 대비 감소했습니다.1∼6세가 58.0명, 13∼18세가 41.1명으로 뒤를 이었고, 0세는 35.7명으로 전 주(26.8명) 대비 30% 이상 급증했습니다.병원급 의료기관의 인플루엔자 입원환자 수는 436명으로 전 주(428명) 대비 소폭 늘었습니다.외래 호흡기 감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 20.7%로 전 주(24.6%) 대비 감소했습니다.이와 별도로 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 327명으로 전 주(308명) 대비 증가했습니다.독감 유행이 이례적으로 일찍 시작되면서 보건당국은 이달 11일 0시를 기해 2026∼2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령하고, 어린이와 고령층 등에 대한 국가예방접종 시작일을 앞당겼습니다.보건당국은 추석 명절 가족과 친척들이 모이는 경우가 많기 때문에 외출 후 손 씻기, 기침할 때 옷소매로 입과 코 가리기, 호흡기 증상이 있을 때 마스크 쓰기 등 호흡기 감염병 예방수칙을 지켜야 한다고 당부했습니다.고령층이나 면역저하자 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하는 것이 좋고, 발열이나 호흡기 증상이 있는 경우 연휴 중에라도 진료가 가능한 병원을 방문해 적절한 진단과 진료를 받아야 합니다.(사진=연합뉴스)