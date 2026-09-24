한가위 첫날 금빛 선물 준비…체조 여서정 등 출격

▲ 아시안게임 향하는 여서정

민족 대명절 한가위 연휴 첫날, 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전 중인 대한민국 선수단은 금빛 선물 꾸러미를 펼쳐낼 계획입니다.선수단은 오늘(24일) 일본 아이치현 전역에서 메달 사냥을 이어갑니다.오늘 나고야시 종합체육관에서는 한국 여자 기계체조의 간판 여서정이 여자 도마에서 금메달에 도전합니다.지난 22일 도마 예선을 1위로 통과한 여서정은 라이벌로 꼽히는 북한의 안창옥과 메달 색을 놓고 경쟁을 펼칠 것으로 보입니다.1996년 애틀랜타 올림픽 남자 도마 은메달리스트 여홍철 대한체조협회 전무이사의 딸인 여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 우승 이후 8년 만에 다시 도전합니다.2023년에 열린 2022 항저우 대회 때는 2024 파리 올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 집중하기 위해 불참해 시상대에 서지 못했습니다.역대 한국 여자 기계체조에서 금메달 2개를 딴 선수는 없었습니다.남자 기계체조 마루 종목에서도 메달이 나올 가능성이 있습니다.예선에서 2위에 오른 류성현이 기대주입니다.남자 10ｍ 공기권총에서는 홍수현, 소승섭, 김태영이 메달 획득에 도전합니다.대표팀 최고령인 48세 소승섭은 선수 생활 37년 만에 처음 밟는 아시안게임에서 메달을 노립니다.수영에선 남자 계영 400ｍ에 기대를 겁니다.김우민이 어깨 부상으로 출전 가능성이 작지만, 황선우, 이호준, 김영범 등이 힘을 합칩니다.남자 자유형 800ｍ에 출전하는 중장거리 기대주 김준우도 메달 도전에 나섭니다.조정과 우슈에서도 메달을 기대합니다.펜싱에선 여자 사브르 전하영이 금메달을 노립니다.이 종목에 나서는 김정미와 펜싱 남자 에페 박상영과 장효민도 금빛 찌르기에 나섭니다.구기종목 단체전에서도 여정을 이어갑니다.조별리그에서 3연승을 거둔 여자농구 대표팀은 오늘 인도네시아와 8강전을 치릅니다.한국 여자농구는 통산 4차례 아시안게임 금메달을 차지했고, 가장 마지막으로 우승한 대회는 2014년 인천 대회입니다.여자농구 대표팀이 우승하면 남자농구 대표팀과 함께 남녀 동반 우승 쾌거를 이룹니다.이번 대회를 통해 처음 정식종목으로 채택된 e스포츠 뿌요뿌요는 오늘 시작합니다.국가대표 강동신은 일본의 11살 초등학생 구리하라 유키 등과 예선 경쟁을 펼칩니다.(사진=연합뉴스)