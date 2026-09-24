이 대통령, 미국 순방 마무리…멕시코 국빈방문 돌입

▲ 미국 방문 일정을 마치고 멕시코를 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕 JFK공항에서 강경화 주미대사와 인사를 하고 있다

유엔총회 참석을 계기로 미국을 방문했던 이재명 대통령이 뉴욕에서의 일정을 모두 마무리하고 멕시코 방문길에 올랐습니다.이 대통령은 배우자 김혜경 여사와 함께 현지시간 23일 오후, 뉴욕 JFK 공항에서 강경화 주미대사와 차지훈 주유엔 대사 내외의 환송을 받으며 공군 1호기에 올랐습니다.이번 멕시코 방문은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 초청으로 이뤄진 것으로 한국 대통령의 멕시코 국빈 방문은 16년 만에 처음입니다.앞서 이 대통령은 뉴욕에서 유엔총회 참석과 한미정상회담 등 다양한 일정을 소화했습니다.현지시간 21일 저녁 뉴욕에 도착한 이 대통령과 김 여사는 맨해튼 중심가에 위치한 한인 타운을 찾아 동포들을 만나고 현지 시민들과 소통하는 시간을 가졌습니다.다음 날인 현지시간 22일, 이 대통령은 제 81차 유엔총회 기조연설에 나서 남북 간 상호 체제를 존중하고 차이를 인정하는 바탕 위에서 협력을 통한 성장을 모색하겠다고 밝혔습니다.그러면서, "국제무대에서도 북측을 존중하고 협력할 것은 협력해 나가겠다"고 말했는데, 이는 국제사회 차원의 대응이 필요한 보건, 재난, 기후위기 등 사안에 북한을 협력 대상으로 받아들여 대화의 장으로 끌어내겠다는 취지로 풀이됩니다.또, 한반도 평화체제 구축을 위한 남·북·미·중 등 관련국들의 다자대화 추진 의지도 밝혔습니다.이 대통령은 또, 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 대두된 에너지 공급망 문제 해결을 위해 글로벌 공공재를 공급할 역량과 의지를 갖춘 나라들이 먼저 협력의 공간을 넓히는 '건설적 기여국 연대'를 제안했습니다.유엔총회 이후 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 3번째 정상회담고 가졌습니다.트럼프 대통령 부부가 준비한 리셉션 도중 별도 공간에서 30분간 진행된 이번 회담에선, 핵잠수함 연료, 농축·재처리, 조선 협력, 전시작전통제권 전환 문제 등 한미 간 주요 안보 현안이 논의됐습니다.회담에선 이밖에 '군함 건조를 포함한 조선분야 협력'도 논의됐습니다.이 대통령은 현지시간 23일 오전 뉴욕에서 열린 '2026 대한민국 투자 서밋'에서 이를 소개하며, "앞으로 조금 더 실제적인 성과가 나지 않을까 기대한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)