UAE, 이란 멜리은행 제재…"이란과의 모든 금융거래 금지"

▲ 프랑스 파리에 있는 이란 멜리 은행 지점

아랍에미리트(UAE)가 현지시간 어제, 자국 내에서 영업하는 이란 멜리은행(Bank Melli)에 대해 제재를 부과했습니다.로이터와 AFP 통신에 따르면, UAE 중앙은행은 이날 성명에서 "UAE에서 영업하는 이란 멜리은행의 모든 지점에 대해 이란과의 금융거래를 금지하기로 결정했다"며 "여기에는 무역금융과 자금 이체도 포함된다"고 밝혔습니다.멜리은행이 자금세탁과 테러 관련 규정을 비롯한 현지 법률을 위반했다는 게 제제 사유입니다.1969년 UAE에서 영업을 시작한 멜리은행은 현재 UAE 내 7개 지점을 두고 있습니다.UAE는 역사적으로 이란의 주요한 경제 생명줄 가운데 하나였으며, 은행들은 오랫동안 상당한 규모의 이란 연계 예금을 보유해왔다고 로이터는 전했습니다.하지만 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 전쟁이 시작된 뒤 이란이 UAE 등 미군 기지가 있는 여러 걸프 국가를 공격하면서 이란과 UAE 관계가 급격히 악화했습니다.특히 UAE는 한 달 전인 지난달 18일 이란에서 발사된 탄도미사일 2발을 포착했다며 이란과의 모든 무역, 상업 교류 및 금융 거래를 중단한다고 발표했습니다.UAE 중앙은행의 이번 결정이 지난달 말 미국 재무부의 멜리은행 제재 부과 결정과 관련 있는지는 즉각 확인되지 않았다고 로이터는 전했습니다.앞서 미국 재무부는 지난달 28일 이란에 대한 이른바 '경제적 왕따 작전'의 하나로 이란 연계 은행 등에 대한 신규 제재를 발표하면서 멜리은행의 UAE 두바이 지점장 등을 제재 대상에 올렸습니다.당시 이란 외무부는 미국의 새로운 경제 제재를 '국가 테러'이자 '반인륜적 범죄'라고 강도 높게 비난하며 국제사회에 제재 불참을 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)