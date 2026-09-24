이란 "카타르 중재로 미국과 메시지 교환…외교 복원 조건 전달"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무부 장관

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회를 계기로 카타르의 중재를 통해 미국과 간접 대화를 갖고 양국 간 메시지 교환과 입장 확인이 이뤄졌다고 현지시간 어제 밝혔습니다.바가이 대변인은 이날 소셜미디어 엑스(X)에 "어제(22일) 유엔 총회장 밖에서 진행된 미·이란 간 논의의 연장선상에서, 카타르 측 중재자들을 통한 메시지 교환과 입장 확인이 한 차례 더 진행됐다"고 설명했습니다.' 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 맏사위 재러드 쿠슈너와 특사 스티브 윗코프가 아바스 아라그치 이란 외무장관과 3시간에 걸쳐 현안을 논의했다고 밝혔습니다.바가이 대변인은 이날 메시지 교환이 "약 2시간 동안 진행됐다"고 밝히며 "이 과정에서 어느 쪽에도 구실을 제공하지 않고, 작은 의심이나 모호함도 남기지 않는 확실한 방식으로 외교를 복원하기 위한 이란의 입장과 조건들이 미국 측에 전달됐다"고 강조했습니다.이란은 중재자를 통해 미국 측에 자신들의 요구 사항이 '명확하고 투명하다'는 점을 피력한 것으로 전해졌습니다.바가이 대변인이 공개한 핵심 조건은 해상 봉쇄 및 경제 테러를 포함한 미국의 적대적 행위 중단, 모든 전선에서의 전쟁 종식, 동결 및 제한된 이란 자산의 반환, 두 연안국 정부 간 합의에 따른 안전한 호르무즈 항로 보장 등입니다.미국과 이란이 7개월째 무력 충돌을 이어가는 전시 상황 속에서도 양측이 제3국을 통한 소통 채널을 가동해 구체적인 요구 조건들을 타진함에 따라, 양국이 장기 교착 국면을 깨고 외교적 해법의 돌파구를 마련할지에 국제사회의 이목이 쏠리고 있습니다.(사진=게티이미지)