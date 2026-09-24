배 열자 투명한 막에 아기…기괴한 '임산부 인형'

요즘 아이들 장난감, 이래도 되는 걸까요?



아기를 낳는 과정을 그대로 재현한 장난감이 등장해 논란을 사고 있습니다.



미국의 한 완구 업체가 선보인 임산부 모습의 인형입니다.



그런데 배 부분의 뚜껑을 열면 마치 양수를 연상시키는 젤리 형태의 주머니가 나오고 그 안에서 아기 인형을 꺼낼 수 있습니다.



아기 인형을 꺼낸 뒤에는 엄마 인형의 배를 다시 닫아 홀쭉한 배로 만들 수도 있는데요.



지난 7월 출시된 제품이 최근 SNS를 통해 소개되면서 엇갈린 반응이 나오고 있습니다.



아이들이 가지고 놀기에는 기괴하고 불쾌하다는 반응이 나오는가 하면, 아이들에게 임신과 출산 과정을 자연스럽게 설명할 수 있는 도구가 될 수 있다는 의견도 나왔습니다.



앞서 지난 2002년에도 바비인형 제작사가 임산부 인형을 출시한 적이 있는데 청소년 임신을 조장한다는 반발 속에 월마트에서 철수한 적이 있습니다.



(화면출처 : X @PulsoLatam, @Kyucing3, @GlamFairySparks)