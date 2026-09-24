뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 국무장관 "12월 개최 G20에 푸틴 초청…수락 기대"

박찬범 기자
작성 2026.09.24 01:36 조회수
미국 국무장관 "12월 개최 G20에 푸틴 초청…수락 기대"
▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관은 12월 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청했다고 밝혔습니다.

루비오 장관은 현지시간 어제(23일) 뉴욕 유엔본부에서 한 브리핑에서 G20 정상회의에 푸틴 대통령을 초청했다면서 수락을 기대한다고 말했습니다.

루비오 장관은 푸틴 대통령이 참석한다면 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 각국 정상과 접촉할 기회가 될 것이라고 덧붙였습니다.

정상 차원에서 우크라이나 전쟁 종식의 해법을 마련할 기회로 G20 정상회의를 이용할 수 있다는 뜻으로 풀이됩니다.

블룸버그 통신은 최근 푸틴 대통령이 11월 시진핑 중국 국가주석이 주최하는 아시아태평양경제협력체(APEC)에는 참석할 계획이지만 G20 정상회의엔 가지 않을 것으로 보인다고 보도했습니다.

올해 G20 정상회의는 12월 14∼15일 플로리다주 마이애미의 트럼프 대통령 골프 리조트에서 열립니다.

미국은 지난달 말 미 노스캐롤라이나주에서 열린 G20 재무장관 회의에 안톤 실루아노프 러시아 재무장관을 초청해 유럽 국가의 반발을 불렀습니다.

러시아가 우크라이나를 침공한 이후 유럽 각국은 국제 외교무대에서 러시아를 배제해왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지