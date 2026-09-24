[날씨] 추석 연휴 곳곳 비…귀성길 짙은 안개

오늘(24일)부터 나흘간 이어지는 추석 연휴 날씨 알아보겠습니다.



오늘 귀성길 오르신 분들 많으실 텐데요.



오전까지는 짙은 안개가 끼겠습니다.



특히 중부와 호남 지역을 중심으로는 가시거리가 최소 50m까지 크게 좁혀져 안전운전하셔야겠습니다.



한편 늦은 밤 강원 영동 북부에는 비가 오겠고요, 추석 날 오전까지 이어지겠습니다.



또 늦은 오후부터는 중부와 전북, 경북 지역에도 비가 내릴 텐데 양은 5~10mm 정도로 많지는 않겠습니다.



다만 날이 흐려서 올 한가위 보름달을 보기는 좀 어렵겠습니다.



중부 지방의 비는 토요일 새벽에 대부분 그칠 텐데요.



다만 남부와 제주는 토요일 밤까지 이어지겠습니다.



빗길 교통안전에 주의하셔야겠습니다.



연휴 마지막 날에는 제주도에만 오전까지 비가 오겠고요.



그 밖의 지역은 큰 일교차만 유의하신다면 활동하기 무난하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)