[단독] 터널 CCTV 6,200개 있어도…사망사고 '4분 뒤' 인지

<앵커>



올해 고속도로 터널 사고 사망자가 지난해 같은 기간보다 3배 넘게 늘었습니다. 저희 취재 결과 전국 터널 내의 6천여 대의 CCTV가 있지만 터널 사망사고를 도로공사가 알아차리는 데만 평균 4분 가까이 걸리는 것으로 확인됐습니다.



제희원 기자의 보도입니다.



<기자>



터널을 달리던 승용차가 화물차를 앞지르더니 중앙분리대를 들이받고 넘어져 화염에 휩싸입니다.



지난 7월 9일 새벽 1시 11분쯤 광주대구고속도로 백전터널에서 발생한 이 사고로 승용차 운전자는 숨졌습니다.



사고 장면이 터널 내부 CCTV에 고스란히 잡혔지만 한국도로공사는 13분 뒤 경찰 통보를 받고 나서야 2차 사고 예방 등 후속 조치에 나섰습니다.



장비 노후화로 인해 해당 지점 영상 표출이 멈춰있었다는 것이 도로공사 해명입니다.



대형 피해로 이어지기 쉬운 터널 내 사고 감시를 위해 전국 고속도로 CCTV 9천여 개 중 6천200여 대가 터널 안에 있는데, 도로공사가 CCTV를 통해 알아차린 사고는 절반도 채 안 됐습니다.



지난 5년간 터널 사망사고 58건을 분석해 봤더니 도로공사가 알아차리는 데 걸린 시간은 평균 3분 54초로 전체 사고 평균보다 2배나 더 늦었습니다.



절반에 가까운 사고는 5분이 지나서야 인지했고 10분 이상 걸린 경우도 5건이나 됐습니다.



고속도로 CCTV를 관제하는 상황실입니다.



평균적으로 직원 1명이 모니터링하는 CCTV 대수는 주간에는 52대, 야간에는 77대 정도 됩니다.



정지 차량이나 역주행 등 돌발 상황을 저절로 감지해 알려주는 자동 감지 CCTV도 있지만 자동 경보가 울린 후에도 경찰 통보나 목격자의 신고를 받은 뒤에야 대처에 나서는 경우가 적지 않습니다.



[황희/국회 국토교통위원 (민주당) : (터널은) 2차 3차 사고로 이어질 가능성이 높고 다중 추돌로 이어질 가능성도 높기 때문에 골든타임을 놓치지 않는 기술적 체계 마련이 아주 시급하게 필요하다고 생각합니다.]



한국도로공사는 올해 말까지 4천여 대 CCTV에 AI 기술을 적용해 터널 내 사고 같은 돌발 상황을 더 빠르게 감지할 수 있게 하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 장성범·전유근)