펜싱 오상욱 짜릿한 역전극…2회 연속 금메달

<앵커>



아시안게임 소식입니다. 한국 펜싱의 간판 오상욱 선수가 짜릿한 역전극으로 정상에 올라섰습니다. 사브르 개인전 2회 연속 우승과 함께 두 대회 연속 2관왕의 희망도 키웠습니다.



현지에서 홍석준 기자입니다.



<기자>



오상욱은 파죽지세로 결승에 올라 중국 선천펑과 맞섰습니다.



경기 시작과 함께 재빨리 공격을 시도했는데, 상대와 부딪히며 발목을 삐끗했습니다.



응급 처치 후 다시 피스트에 오른 오상욱은 상대가 넘어지면 일으켜주는 스포츠맨십을 발휘하기도 했지만 13대 11까지 밀리며 쉽지 않은 승부를 펼쳤습니다.



[구본길/SBS 해설위원 : 할 수 있습니다. 오상욱 선수! 기다리는 동작 안됩니다.]



위기에서 구본길 SBS 해설위원의 바람대로 과감하게 공격해 한 점 차이로 쫓아갔고, 특유의 긴 런지를 활용한 찌르기로 13대 13 동점을 만들었습니다.



분위기를 탄 오상욱은 14대 13 역전에 성공한 뒤 크게 포효했고 다리를 쭉 찢어 마지막 공격을 시도했습니다.



비디오 판독 결과 오상욱의 득점이 인정됐고,



[정우영/SBS 캐스터 : 금메달!! 이렇게 아시안게임 2연패를 달성합니다.]



오상욱은 태극기를 펼쳐 들고 금메달을 자축했습니다.



[오상욱/펜싱 사브르 국가대표 : '발목 아픈 것도 지면 핑계다, 이겨내자'라는 생각을 좀 많이 했던 것 같고 집중을 좀 많이 하려고 노력한 것 같습니다.]



허리 수술을 미룬 오상욱은 통증을 안고 뛰면서도 2회 연속 정상에 올라 파리 올림픽 2관왕에 이어 다시 한번 한국 펜싱의 간판임을 입증했습니다.



[오상욱/펜싱 사브르 국가대표 : 기쁜 것보다는 뭔가 다행이란 생각이 먼저 드는 것 같네요. 단체전도 금메달 딸 수 있게 열심히 하겠습니다.]



한국 남자 사브르 개인전 5연패를 이끈 오상욱은 모레(26일) 단체전 4연패와 2회 연속 대회 2관왕에 도전합니다.



여자 플뢰레의 박지희는 은메달을 따내며 펜싱은 이틀 동안 개인전 4종목에서 모두 메달을 획득했습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 김예지)