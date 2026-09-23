황선우, 자유형 200ｍ 은…'한국신' 혼성 혼계영 동

▲ 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 개인 자유형 결승에서 은메달을 획득한 황선우(오른쪽)가 시상식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 동메달을 획득한 일본의 무라사 다쓰야, 금메달을 획득한 중국의 장잔숴, 은메달 황선우.

한국 수영 간판 황선우(강원특별자치도청)의 아시안게임 남자 자유형 200ｍ 2연패 도전이 무산됐습니다.황선우는 오늘(23일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 200ｍ 결승에서 1분44초62의 기록으로 2위에 올랐습니다.2022 항저우 대회 이 종목에서 당시 한국 신기록(1분44초40)을 작성하며 우승했던 황선우는 대회 2연패 달성을 노렸으나 아쉬운 성적으로 레이스를 마쳤습니다.황선우는 첫 50ｍ를 23초94로 가장 먼저 치고 나간 뒤 100ｍ(50초25), 150ｍ(1분17초34) 지점까지 줄곧 1위를 지키며 레이스를 주도했습니다.하지만 초반 3위로 힘을 아끼며 따라붙던 장잔숴(중국)가 마지막 50ｍ 구간에서 매서운 스퍼트로 역전에 성공, 1분43초49의 아시아 신기록을 작성하며 가장 먼저 터치패드를 찍었습니다.결국 황선우는 1분44초62로 장잔숴에 1초13 뒤진 2위로 결승선을 통과했습니다.장잔숴는 1분43초49로 황선우가 보유했던 아시아 기록(1분 43초 92)을 넘어 금메달을 목에 걸었습니다.중국 수영 신성 장잔숴는 이날 자유형 200ｍ를 포함해 자유형 1,500ｍ, 남자 혼계영 400ｍ, 남자 계영 800ｍ까지 이번 대회 첫 4관왕에 올랐습니다.동메달은 일본의 무라사 마쓰야(1분44초81)가 가져갔습니다.한국 여자 배영의 미래 김승원(경기체고)은 여자 배영 100ｍ 결승에서 1분00초10을 기록, 3위로 동메달을 목에 걸었습니다.지난 21일 여자 배영 50ｍ에서 27초72로 동메달을 땄던 김승원은 이로써 이번 대회 개인 종목 두 번째 메달을 획득했습니다.김승원은 레이스 초반 폭발적인 스피드를 뽐냈습니다.첫 50ｍ 구간을 결승 출전 선수 10명 중 가장 빠른 28초60으로 1위로 턴하며 우승 경쟁에 불을 붙였습니다.하지만 후반 50ｍ 구간에서 경쟁자들의 거센 추격을 허용해 아쉽게 시상대 맨 위로 올라서지는 못했습니다.금메달은 59초30으로 터치패드를 찍은 중국의 펑쉬웨이가 차지했고, 일본의 시라이 리오가 59초89로 은메달을 가져갔습니다.함께 결승에 출전한 이은지(방산고)는 1분00초51로 5위에 자리했습니다.(사진=연합뉴스)