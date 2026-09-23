'두 아이 아빠' 박진영, JYP엔터와 총 5억 5000만 원 멕시코 아동 치료비 기부

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두 딸의 아버지이기도 한 가수 박진영(J.Y. Park)과 JYP엔터테인먼트가 멕시코 취약계층 아동의 의료지원을 위해 기부금을 내놨다.JYP엔터테인먼트에 따르면 사회공헌사업인 'EDM(Every Dream Matters!: 세상의 모든 꿈은 소중하다)'의 일환으로 멕시코 환아들을 대상으로 한 전문 의료지원에 나섰다. JYP엔터테인먼트 기부금 4억 5000만 원과 박진영 개인 사재 출연 기부금 1억 원까지 총 5억 5000만 원(750만 페소)이다.최근 JYP엔터테인먼트 창립자이자 창의성 총괄 책임자(CCO: Chief Creative Officer) 박진영은 멕시코월드비전 및 한국월드비전, 멕시코 실명예방협회(APEC) 병원 의료진을 비롯한 주요 협력 병원과 기관 관계자들을 직접 만나 뜻을 모았다.해당 지원 사업은 중증 질환 진단을 받은 아동·청소년을 각 병원으로 연계해 전문 치료, 수술, 보조 치료기기 지원, 항암 치료 등을 제공함으로써 아이들의 생명을 살리고 꿈을 응원하는 데 목적을 두고 있다. 수혜 아동 선발은 각 협력 병원의 사회사업실을 통한 1차 경제적 취약성 평가 후 기부자의 기준에 맞춰 멕시코월드비전과 한국월드비전이 종합적인 심사를 진행하는 절차로 이루어진다.이에 박진영은 "우리는 팬들을 향해 노래하고 공연하는 일을 사랑하지만, 오늘 이 자리에 있는 궁극적인 목적은 바로 아이들을 돕는 일"이라며 "저는 가수이지만 동시에 7살과 10살 두 딸을 둔 아빠이기도 하다. 딸들이 웃는 모습을 볼 때마다 건강 문제로 꿈을 이루지 못하는 다른 아이들이 떠오른다"고 밝혔다. 이어 "저희의 성공은 팬 여러분께서 보내주시는 사랑과 애정 덕분이기에 그 사랑에 보답하는 것이 마땅한 의무라고 생각한다. 더 많은 아이들을 돕기 위해 뜻을 모으고 인식을 넓히기 위한 자리에 함께하게 돼 영광"이라고 기부 소감을 전했다.베르길리오 모랄레즈 칸톤(Virgilio Morales Cantón) APEC 부원장은 "글로벌 사회공헌 프로젝트에 동참하게 되어 뜻깊다. 더 많은 아이들에게 전문 의료서비스를 제공해 아이들이 꿈꾸는 미래를 그릴 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.한편 JYP엔터테인먼트는 EDM 치료비지원 사업을 통해 한국, 인도네시아, 필리핀, 태국, 몽골, 방글라데시, 브라질 등에서 꾸준히 해외 환아 의료지원 활동을 펼치고 있다. 2020년부터 현재까지 10개 지역에 약 100억 1000만 원을 지원하여 4489명의 환아들이 건강을 회복하고 다시 꿈을 꿀 수 있도록 도왔다. 박진영 또한 2022년부터 매년 10억 원씩 사재를 출연한 개인 기부를 통해 의미 있는 여정에 동참하고 있다.사진제공=멕시코월드비전(SBS연예뉴스 강경윤 기자)