시진핑, 워싱턴으로 출발…11년 만에 미국 국빈 방문

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 23일 베이징에서 출발했습니다.중국중앙TV(CCTV)는 이날 오후 시 주석이 전용기 편으로 베이징에서 출발했으며, 트럼프 대통령의 초청으로 미국 국빈 방문에 나선다고 보도했습니다.시 주석은 미국 동부시간으로 24일 워싱턴에서 트럼프 대통령과 정상회담을 하며 25일까지 2박 3일간 방미 일정을 소화합니다.CCTV는 시 주석의 이번 방미에 부인 펑리위안 여사와 차이치 중앙정치국 상무위원, 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장 등이 동행했다고 전했습니다.시 주석의 미국 방문은 2023년 샌프란시스코에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 이후 3년 만이며, 국빈 방문은 버락 오바마 대통령 재임 당시인 2015년 이후 11년 만입니다.트럼프 대통령과의 대면 회담은 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문 이후 약 4개월 만에 이뤄집니다.이번 정상회담에서는 양국 간 무역 갈등, 인공지능(AI) 협력, 대만 문제 등이 핵심 의제로 다뤄질 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)