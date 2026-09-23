펜싱 오상욱, 남자 사브르 개인전 2회 연속 '금빛 찌르기' [AG 영상]

▲ 23일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승 경기. 오상욱이 중국의 선천펑을 상대로 승리한 뒤 태극기를 들고 파이팅을 외치고 있다.

펜싱 간판스타 오상욱(대전광역시청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단 8번째 금메달의 주인공이 됐습니다.오상욱은 오늘(23일) 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 꺾고 우승을 차지했습니다.이번 대회 대한민국 선수단 8번째 금메달이며, 펜싱에서는 전날 여자 에페 개인전의 송세라(부산광역시청)에 이어 두 번째 '금빛 찌르기'가 펼쳐졌습니다.오상욱은 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 남자 사브르 개인전 타이틀 방어에 성공했습니다.한국은 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 3연패를 달성한 구본길에 이어 오상욱이 2회 연속 정상에 오르며 남자 사브르 개인전에서 5회 연속 패권을 지켰습니다.(사진=연합뉴스)