한국 사격 드디어 첫 금메달…추가은, 여자 10ｍ 공기권총 명중

▲ 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에서 추가은이 금메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다.

'효자 종목' 사격의 첫 금메달이 나왔습니다.추가은(25·임실군청)은 오늘(23일) 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점의 아시아신기록으로 금메달을 획득했습니다.앞선 사흘 동안 은메달과 동메달 2개를 얻는 데 그친 한국 사격은 한숨을 돌리고 웃음을 찾았습니다.추가은은 한국 선수로는 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만에 이 종목 정상을 탈환했습니다.추가은은 이날 앞서 개인전 본선을 겸한 여자 10ｍ 공기권총 단체전에서 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 1천730점을 쏴 은메달을 합작했습니다.한국 수영 간판 황선우(강원특별자치도청)의 남자 자유형 200ｍ 2회 연속 우승은 불발됐습니다.2022 항저우 대회 우승자인 황선우는 도쿄 아쿠아틱센터에서 열린 경영 남자 자유형 200ｍ 결승에서 1분 44초 62의 기록으로 1분 43초 49의 아시아신기록을 세운 장잔숴(중국)에 이어 2위로 터치 패드를 찍었습니다.여자 배영의 미래 김승원(경기체고)은 여자 배영 100ｍ 결승에서 1분 00초 10의 기록으로 3위를 차지해 여자 배영 50ｍ에 이어 이번 대회 두 번째 동메달을 안았습니다.한국 우슈의 대표 선수 이하성은 나고야 아이치현 무도관에서 열린 우슈 투로 남자 도술·곤술에서 합계 19.406점을 얻어 가오샤오빈(중국·19.582점)에 이어 은메달을 따냈습니다.2014 인천 대회 장권에서 한국 선수단 1호 금메달의 영광을 안았던 이하성은 12년 만에 다시 아시안게임 시상대에 섰습니다.경보 간판 최병광(35·삼성전자)은 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초의 기록으로 동메달을 획득했습니다.이번 대회 한국 육상 첫 메달이자 2014년 인천 대회부터 4번째 아시안게임 도전에서 최병광이 처음으로 수확한 메달입니다.5회 연속 우승에 도전하는 한국 야구대표팀은 약체 태국을 18-1로 대파하고 3연승과 함께 B조 1위로 슈퍼라운드에 올라 25일 A조 1위인 일본과 외나무다리 승부를 벌입니다.셔틀콕 퀸 안세영(삼성생명)을 앞세운 한국 여자 배드민턴대표팀은 여자 단체전 준결승전에서 일본에 1-3으로 져 2회 연속 우승 무산과 함께 동메달에 머물렀습니다.오후 5시 30분 현재 우리나라는 금메달 7개, 은메달 7개, 동메달 22개를 따내 중국(금 44개), 일본(금 13개)에 이어 3위를 달리고 있습니다.4위 카자흐스탄(금 7개)보다는 은메달 3개를 더 땄습니다.(사진=연합뉴스)