뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[영상] 재즈 보컬리스트 스테이시 켄트 내한공연…노벨상 작가가 작사 참여

김경희 기자
작성 2026.09.23 19:48 조회수
PIP 닫기
시적인 가사와 섬세하고 따뜻한 음악으로 주목받는 재즈 보컬리스트 스테이시 켄트가 3년 만에 한국을 찾아 공연합니다.

오는 11월 19일~20일 서울 LG아트센터와 울산 HD아트센터에서 열리는 이번 공연은 스테이시 켄트가 3년 만에 선보인 새 앨범 '어 타임 포 러브'(A Time for love) 발매에 맞춰 진행됩니다.

스테이시 켄트는 지난 2003년 앨범 '더 보이 넥스트 도어'(The Boy Next Door)로 2백만 장이 넘는 판매고를 올렸으며, 2023년에는 앨범 '서머 미, 윈터 미'(Summer Me, Winter Me)로 프랑스 재즈 차트 1위를 기록한 바 있습니다.

특히 노벨문학상 수상 작가인 카즈오 이시구로가 작사에 참여한 곡, "I wish I could go travelling again" 이 버락 오바마 미국 전 대통령의 '2025 Favorite Music' 목록 가운데 유일한 재즈곡으로 선정되며 재즈팬들의 눈길을 끌었습니다.

이시구로 작가는 스테이시 켄트의 곡에 꾸준히 가사를 써왔으며, 미발매곡을 포함해 총 16곡에 참여했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지