영화판 뛰어든 김태호 PD, BIFF도 온다…배급 사업 본격 행보

영화 배급 사업에 뛰어든 김태호 PD가 부산국제영화제(BIFF)에 참석해 영화인으로서의 본격 행보를 시작한다.



김태호 PD가 이끄는 콘텐츠 제작사 테오(TEO)와 영화 배급사 워터홀컴퍼니는 오는 10월 7일 뮤직컴플렉스서울 부산점에서 공동 사업 소개 및 향후 라인업을 공개하는 자리를 마련한다.



부산에서 이 행사를 여는 것은 두 회사의 두 번째 공동 배급작 '마더 메리'가 올해 부산국제영화제에 초청받아 상영되기 때문이다.



이번 부산 기자간담회는 두 회사의 파트너십 배경과 지향점을 공유하고, 2026년~2027년 극장가에서 더 다양한 관객층과 소통할 주요 개봉 라인업을 첫 공개하는 자리다.



이 자리에서는 '마더 메리'의 하이라이트 클립을 최초 공개할 예정이다. '마더 메리'는 글로벌 팝 아이콘 '마더 메리'(앤 해서웨이)가 일생일대의 컴백 무대를 단 3일 앞두고, 자신을 완성할 단 한 벌의 드레스를 위해 오래전 버렸던 친구이자 디자이너 '샘 안셀름'(미카엘라 코엘)을 찾아가며 펼쳐지는 매혹적인 이야기를 담은 작품이다. 올해 부산국제영화제 초청을 받아 정식 개봉 전 영화제 관객과 먼저 만나게 됐다.



아카데미 수상 배우 앤 해서웨이의 탈색 블론드 헤어 등 파격적인 연기 변신과 더불어, 그래미 수상 음악 프로듀서 잭 안토노프와 트렌드세터 찰리 XCX가 완성한 독보적인 사운드트랙으로 큰 기대를 모으고 있다.



이번 기자간담회에는 테오(TEO)의 김태호 PD와 워터홀컴퍼니 주현 대표가 직접 참석한다. 방송과 뉴미디어를 넘어 영화 수입·배급 및 제작 영역으로 시야를 넓힌 배경과 두 회사가 지향하는 영화적 컬러, 그리고 급변하는 극장 환경 속에서 시도하려는 새로운 비즈니스에 대해 진솔하고 심도 있는 이야기를 나눌 예정이다.



제31회 부산국제영화제에 초청된 '마더 메리'는 10월 7일(수) 오후 7시 진행되는 프리미어 상영이 빠르게 매진됐다. 이날 상영에서는 김태호 PD가 GV에 참석, 작품 속 음악과 스토리에서 받은 영감을 관객들과 나누는 스페셜 토크를 진행할 예정이다.



같은 날 부산에서 영화의 세계를 보다 특별하게 경험할 수 있는 자리도 마련된다. 뮤직컴플렉스서울 부산점에서 '마더 메리' 리스닝 파티'가 개최되며, 김태호 PD와 인기 DJ 이네스가 함께해 영화의 음악과 무드를 직접 체험할 수 있는 프로그램을 선보인다.



김태호 PD는 워터홀 컴퍼니와 손잡고 지난 9월 9일 첫 배급작 '더 드라마'를 개봉했다. 이 영화는 지금까지 전국 8만 6천 명의 관객을 모았다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)