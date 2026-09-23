뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김승원, 여자 배영 100ｍ 동메달…1분 00초 10

장민성 기자
작성 2026.09.23 17:33 조회수
김승원, 여자 배영 100ｍ 동메달…1분 00초 10
▲ 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 100m 배영 예선. 한국 김승원이 출발하고 있다.

한국 여자 배영의 미래 김승원(경기체고)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 배영 100ｍ에서 값진 동메달을 목에 걸었습니다.

김승원은 오늘(23일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 여자 배영 100ｍ 결승에서 1분 00초 10의 기록으로 3위를 차지했습니다.

지난 21일 여자 배영 50ｍ에서 27초 72로 동메달을 땄던 김승원은 이로써 이번 대회 두 번째 동메달을 품에 안았습니다.

김승원은 레이스 초반 폭발적인 스피드를 뽐냈습니다.

첫 50ｍ 구간을 결승 출전 선수 10명 중 가장 빠른 28초 60으로 1위로 턴하며 우승 경쟁에 불을 붙였습니다.

하지만 후반 50ｍ 구간에서 경쟁자들의 거센 추격을 허용해 아쉽게 시상대 맨 위로 올라서지는 못했습니다.

금메달은 59초 30으로 터치패드를 찍은 중국의 펑쉬웨이가 차지했고, 일본의 시라이 리오가 59초 89로 은메달을 가져갔습니다.

함께 결승에 출전한 이은지(방산고)는 1분 00초 51로 5위에 자리했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
장민성 기자 사진
장민성 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지