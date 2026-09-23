OECD, 한국 올해 성장률 전망 2.6%→3.7%…G20 중 최대 폭 상향

▲ 지난달 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습.

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경제협력개발기구(OECD)가 한국의 올해 경제 성장률이 3%대 중후반이 될 것이라며 전망치를 3개월 만에 1.1%포인트(p)나 높여 잡았습니다.유가 등 국제 에너지 가격이 직전 전망보다 오를 것으로 예상하면서 물가 상승률 전망치는 3%로 올렸습니다.OECD는 오늘(23일) 공개한 '중간 경제전망' 보고서에서 한국의 올해 성장률을 3.7%로 전망했습니다.6월 전망치는 2.6%였습니다.OECD가 새로 내놓은 올해 성장률 전망치는 한국은행(3.3%), 한국개발연구원(KDI·3.2%), 아시아개발은행(ADB·3.2%), 무디스(3.5%) 등 국내외 기관보다 높습니다.주요 투자은행(IB) 중 낙관적으로 전망하는 JP모건(3.8%), 씨티(3.7%), 뱅크오브아메리카(3.6%)와 유사한 수준입니다.OECD는 한국의 내년 성장률을 2.6%로 전망했습니다.이 역시 6월 전망치(1.9%)보다 0.7%p 높여 잡은 것입니다.재정경제부는 올해 성장률의 경우 6월에 이어 9월 전망에서도 주요 20개국(G20) 가운데 한국의 전망치가 가장 큰 폭으로 상향 조정됐다고 설명했습니다.내년 전망치도 9월 전망 중에선 가장 높여 잡았습니다.OECD는 한국과 관련해 "올해 강한 수출·생산 증가세가 성장을 주도하고, 내년에도 완만한 소비 회복세가 이어질 것"이라고 설명했습니다.재경부 관계자는 "OECD가 올해 상반기 한국 경제가 3.8% 성장한 실적을 확인하고, 이달 10일까지 통관 수출 증가세도 반영했다"며 "수출 증가세가 계속 확대되고, 투자·생산도 증가해 이 기조가 이어질 것이라고 본 것"이라고 말했습니다.물가 상승률 전망치는 올해 3.0%로, 3개월 전보다 0.4%p 상향 조정됐습니다.내년 물가 상승률 예상치는 6월 전망과 견줘 0.5%p 높은 2.7%로 제시됐습니다.성장률 전망이 큰 폭으로 상향되고, 6월 대비 국제 유가 등 에너지 가격 전망이 높아진 점 등이 OECD가 물가 상승률 전망을 높여 잡은 배경으로 작용한 것으로 분석됐습니다.다만 G20 평균(올해 4.1%, 내년 3.6%)보다는 낮은 수준이 될 것으로 전망됩니다.OECD는 세계 경제 성장률은 올해 2.9%로 0.1%p 상향 조정하고, 내년은 3.0%로 0.1%p 내려 잡았습니다.4분기 이후에는 현재의 높은 국제 에너지 가격이 점차 안정화할 것으로 내다봤습니다.세계 경제 하방 위험 요인으로 에너지 가격 상승세 지속, 엘니뇨 등 기상 악화에 따른 공급 충격, 장기 국채 금리 추가 상승 등이 꼽혔고, 상방 요인으로는 중동전쟁 조기 해소 가능성이 언급됐습니다.AI 확산은 투자·생산 측면에서 추가적인 상방 요인으로 작용할 수 있으나 관련 기업의 수익성 우려, 높은 레버리지 의존도 등은 예의주시가 필요하다고 OECD는 지적했습니다.이와 함께 OECD는 기대 인플레이션을 안정시키기 위한 통화정책, 선별적·한시적 에너지 관련 지원 정책, 잠재 성장률을 높이는 구조 개혁 필요성도 강조했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)