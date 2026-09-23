펜싱 박지희, 여자 플뢰레 개인전 결승행…은메달 확보 [AG 영상]

펜싱 여자 플뢰레의 박지희(서울특별시청)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 결승에 올라 은메달을 확보했습니다.



박지희는 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 아시안게임 여자 플뢰레 개인전 준결승에서 폴리나 볼로부에바(우즈베키스탄)를 15-12로 꺾고 결승에 올랐습니다.



세계랭킹 23위인 박지희는 처음으로 출전한 아시안게임에서 개인전 결승 무대를 밟았습니다.



결승전은 오후 5시 40분 열릴 예정입니다.



이날 박지희는 첫 경기인 32강전에서 미나 나오렘(인도)을 15-3으로 제압했고, 16강전에선 발레리 청(홍콩)을 15-9로 따돌렸습니다.



서맨사 카탄탄(필리핀)과의 8강전에선 초반 주도권을 내줬으나 15-10 역전승을 거두며 메달을 확보했습니다.



세계랭킹은 51위로 더 낮지만, 러시아 태생으로 체격이 좋고 역습에 강한 볼로부에바와의 준결승에서 박지희는 시소게임 끝에 승리를 거뒀습니다.



아시안게임 펜싱 개인전에는 국가당 2명까지 출전할 수 있습니다.



이날 박지희와 함께 개인전에 나선 모별이(인천광역시 영종구청)는 16강전에서 기구치 고마키(일본)에게 7-15로 져 탈락했습니다.