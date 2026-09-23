한국 세팍타크로, 여자 팀레구서 인도네시아와 준결승

▲ 한국 세팍타크로 대표팀의 아이치·나고야 아시안게임 여자 팀 레구 경기 모습.

한국 세팍타크로 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 팀 레구에서 인도네시아와 결승 진출을 다툽니다.한국은 오늘(23일) 오후 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 대회 여자 팀 레구 예선 3차전에서 세계 최강 태국에 레구 점수 0-3으로 졌습니다.앞서 인도네시아와 일본을 레구 점수 3-0으로 완파했던 한국은 이로써 2승 1패의 성적으로 태국(3승)에 이은 2위로 예선을 마무리했습니다.인도네시아가 1승 2패, 일본이 3패로 각각 3, 4위에 자리했습니다.팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전입니다.이번 대회 여자 팀 레구에는 4개국이 출전했습니다.풀리그로 팀당 세 경기씩을 치른 뒤 1-4위, 2-3위가 준결승전에서 격돌합니다.아시안게임 세팍타크로 종목은 따로 동메달 결정전을 치르지 않고 준결승에 패한 두 팀에 모두 동메달을 줍니다.하지만 이번 대회 여자 팀 레구에는 네 팀만 출전하는 바람에 참가만 해도 메달을 따는 상황이 벌어지자 동메달 결정전을 치르기로 했습니다.한국은 대회 5회 연속 금메달을 바라보는 태국을 맞아 첫 번째 레구에서 2세트에 듀스 접전을 벌이기도 했으나 세트 점수 0-2(8-15 16-17)로 아쉽게 패했습니다.두 번째 레구(2-15 6-15)와 세 번째 레구(7-15 7-15)는 세트 점수 0-2로 쉽게 내줬습니다.내일(24일) 낮 2시에 열릴 준결승 대진은 한국-인도네시아, 태국-일본으로 짜였습니다.우리나라는 아시안게임 여지 팀 레구에서 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에서 2회 연속 은메달을 땄습니다.이번 대회에서도 예선에서 꺾었던 인도네시아를 다시 만나게 돼 결승까지는 오를 것으로 전망됩니다.한편, 한국은 이날 오전 열린 남자 팀 레구 예선 A조 3차전에서는 인도네시아에 레구 점수 0-3으로 졌습니다.태국과 1차전에서 레구 점수 0-3으로 무릎 꿇은 한국은 라오스를 2-1로 눌러 첫 승리를 거뒀으나 이날 인도네시아에 패하면서 1승 2패로 조 3위에 머물러 4강 진출이 좌절됐습니다.사실상 조 A조 2위 결정전이었던 이날 인도네시아와 경기에서 우리나라는 세트 점수 1-2(10-15 15-11 9-15)로 첫 레구를 내줬습니다.이어 두 번째 레구에서도 세트 점수 0-2(9-15 12-15)로 패해 탈락이 확정됐습니다.마지막 레구에서는 세트 점수 1-2(15-8 12-15 13-15)로 역전패했습니다.(사진=대한세팍타크로협회 제공, 연합뉴스)