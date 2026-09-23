[글로벌D리포트] "그린란드 꿈도 꾸지마"..군사기지 확대 서명한 미국·그린란드

트럼프 미국 대통령과 프레데릭센 덴마크 총리, 그리고 닐센 그린란드 총리가 협정서에 서명한 뒤 서로 악수를 나눕니다.



이들은 어제(22일) 유엔 총회가 열린 뉴욕 유엔본부에서 만나 3자 안보협정에 합의했습니다.



미국은 앞으로 이 협정에 따라 그린란드에 대규모 군사시설 두 곳을 건설하고 주둔 병력도 대폭 늘리게 됩니다.



트럼프는 앞으로 나토 회원국이 아닌 적대 국가들은 그린란드에 군사적 주둔이나 민감한 투자를 하는 것은 불가능하다고 강조했습니다.



러시아와 중국이 그린란드에 군사기지 건설이나 경제적 투자가 어려워졌다는 의미입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 엄청난 관계, 안전한 관계를 맺게 될 것이며 매우 기대하고 있습니다. 우리는 긴밀히 협력하며 열심히 일할 것입니다.]



영토 병합 등 트럼프의 노골적인 압박에 시달렸던 그린란드 측은 미군 주둔 확대 수준으로 합의를 마무리한 데 대한 안도감을 감추지 않았습니다.



[옌스 프레데리크 닐센/그린란드 총리 : 그린란드 주민들과 우리의 권리, 생계, 그리고 국가 발전을 깊이 고려하고 있습니다. 이는 협상 전 과정에서 우리의 최우선 과제였으며, 오늘 서명으로 얻어낸 값진 성과입니다.]



앞으로 건설될 미군 기지는 우선 1950년대까지 운영됐던 그린란드 남부 지역 미군 시설 재가동으로 시작할 것으로 보입니다.



나머지 한 곳은 그린란드 동부의 덴마크군 순찰대 전초 기지 주변이 될 것이라고 외신들은 전하고 있습니다.



미국과 유럽 간의 나토 동맹 체제 균열까지 불러왔던 그린란드 병합 논란은 3국 협정 체결로 일단락되는 모습이지만, 광물 자원 개발과 군사 기지 건설 비용과 주체 등을 두고 또다른 논란이 불거질 가능성은 여전합니다.



(취재 : 권영인, 영상편집 : 오영택, 제작 : 디지털뉴스부)