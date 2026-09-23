문 안 잠긴 차량 골라 턴 10대들…훔친 신용카드 쓰다 잡혔다

새벽 시간대 문이 잠기지 않은 차량을 골라 절도 행각을 벌인 10대들이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천 남동경찰서는 특수절도 혐의로 A 군 등 10대 남녀 3명을 불구속 입건해 조사하고 있다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



A 군 등은 지난 19일 오전 2시 30분께 인천 한 길거리에 주차된 차량 1대에서 신용카드 등을 훔친 혐의를 받고 있습니다.



이들은 문이 잠기지 않은 차량을 골라 범행한 것으로 파악됐습니다.



신고를 받은 경찰은 이들이 훔친 신용카드를 사용한 내역 등을 토대로 추적해 지난 21일 A 군 등을 임의동행했습니다.



이들 중 만 10세 이상 14세 미만인 촉법소년(형사미성년자)은 없는 것으로 파악됐습니다.



경찰 관계자는 "결제 액수는 소액으로 확인됐으며 카드 등 피해 물품은 모두 압수했다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)