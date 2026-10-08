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[비디오머그] 상금 3.5억 걸린 대학생 AI 대회, 본선 현장 분위기 실화?

작성 2026.10.08 21:03 조회수
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치열한 전국 AI 루키대회, 개발 좀 한다는 친구들이 모였다!

'전세사기 방지'부터 '냉난방 제어 시스템'까지.

아이디어 하나로 본선에 오른 대학생 40팀의 2일.

"그래서 이거 누가 써요?" 심사위원과 멘토들의 뼈 때리는 질문 앞에서 밤새 준비한 발표자는 눈빛이 흔들린다.

좌절하고, 다시 고치고, 끝내 한 뼘 성장하는 AI 루키들의 치열한 현장!

(취재 : 여현교, 편집 : 김인선, 구성 : 이세미, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 과학기술정보통신부)
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