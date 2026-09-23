3위 0.003점 차이로 눌렀다…이하성, 우슈 값진 은메달

▲ 이하성의 도술 연기

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한국 우슈 간판 이하성이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 은메달을 목에 걸었습니다.이하성은 오늘(23일) 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 투로 남자 도술·곤술에서 합계 19.406점을 얻어 가오샤오빈(중국·19.582점)에 이어 2위에 올랐습니다.이하성은 이날 오전에 열린 도술 경기에서 동작 질량 5.00점, 난도 2.00점에 연기 수준 2.706점을 받아 9.706점으로 2위에 오르며 입상 기대를 높였습니다.이어 오후에 치러진 곤술 경기에서는 A조 5.00점, B조 2.700점, C조 2.00점으로 9.700점을 획득, 곤술 부문 4위를 기록했습니다.두 종목 점수를 합산한 최종 결과에서 이하성은 총점 19.406점으로 클레멘트 수웨이 팅(말레이시아·19.403점)의 거센 추격을 불과 0.003점 차로 따돌리고 은메달을 확정했습니다.금메달은 도술(9.786점)과 곤술(9.796점) 모두 1위를 휩쓸며 합계 19.582점을 기록한 중국의 가오샤오빈이 차지했고, 동메달은 말레이시아의 클레멘트 수웨이 팅에게 돌아갔습니다.2014 인천 아시안게임 장권에서 금메달을 목에 걸어 한국 선수단 1호 금메달 영광을 차지했던 이하성은 12년 만에 다시 아시안게임 시상대에 올라가게 됐습니다.한국 우슈 대표팀은 이하성의 은메달과 21일 안현기의 남자 태극권·태극검 동메달을 포함해 이번 대회를 은메달 1개, 동메달 1개로 마무리했습니다.(사진=대한우슈협회 제공, 연합뉴스)