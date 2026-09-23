거래소, 코스닥 승강제 기준 '안정성·성장성·시총' 3트랙 검토

▲ 한국거래소

한국거래소가 코스닥 시장 내 우량 기업군을 별도로 묶는, 이른바 '코스닥 승강제'의 진입 기준으로 안정성과 성장성, 시가총액을 각각 평가하는 방안을 검토하고 있습니다.오늘(23일) 금융투자업계에 따르면 거래소는 코스닥 상장사 가운데 크게 경영성과와 시장평가라는 두 축에서 기준을 충족하는 기업을 선별해 상위 세그먼트에 편입하는 방안을 마련 중입니다.경영 성과는 다시 이익과 매출 등 기업의 '안정성'을 보는 기준과, 이익·매출 증가율 등 '성장성'을 평가하는 기준으로 나뉩니다.시장평가 기준으로는 시가총액을 활용하는 방안이 대표적으로 거론됩니다.결국 안정성과 성장성, 시장평가를 각각 평가하는 '3트랙' 방식입니다.안정성 트랙을 통해서는 일정 수준의 이익과 매출을 내는 기업을 포함해 기관투자자의 투자를 끌어낼 수 있는 종목을 담고, 성장성 트랙에서는 현재 이익 규모가 상대적으로 작더라도 실적 증가세가 가파른 벤처·기술기업을 편입할 수 있게 하겠다는 취지로 풀이됩니다.이는 수익성 위주의 기준이 적용될 경우 성장 단계의 벤처·기술기업이 상위 세그먼트에서 배제될 수 있다는 벤처 업계의 반발도 반영한 것으로 보입니다.세부 기준은 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌습니다.거래소는 각종 시뮬레이션과 외부 자문단의 논의를 거쳐 구체적인 편입 기준과 종목 수 등을 결정할 예정입니다.이들 기준은 최초 진입 기준으로 검토되고 있으며, 편입 이후 유지 기준은 다소 완화하는 방향이 거론됩니다.유지 기준을 지나치게 엄격하게 적용할 경우 기업의 편입·편출이 잦아져 세그먼트의 안정성이 떨어질 수 있다는 점을 고려한 것입니다.기존의 코스닥 글로벌 세그먼트 역시 편입 요건보다 유지 요건을 완화해 적용하고 있습니다.(사진=연합뉴스)