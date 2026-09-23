트럼프, 7월 한 달 주식 등 1천152건 거래…하루 평균 50건

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 자산운용 담당자들이 지난 7월 한 달 동안 금융자산을 1천152차례 거래했다고 CNN이 22일(현지시간) 보도했습니다.하루 평균 50건에 가까운 거래가 이뤄진 셈입니다.이날 공개된 재산신고서에 따르면 지난 7월 20일에는 아마존과 마이크로소프트(MS) 주식을 각각 500만∼2천500만 달러 규모로 매도했습니다.또한 같은 날 오라클과 코스트코 주식을 각각 최대 500만 달러 규모로 팔았고, 엔비디아 주식도 50만∼100만 달러 범위에서 처분했습니다.반면 소프트웨어업체 인튜이트와 세일즈포스 주식은 각각 최대 500만 달러 규모로 매입했습니다.7월 한 달 전체로는 700건이 넘는 매도 거래를 통해 3천500만∼1억3천700만 달러 범위의 자산을 처분했고, 440건이 넘는 매수 거래에는 4천350만∼1억3천400만 달러를 투입했습니다.매수와 매도를 합친 거래 규모는 최대 2억7천만 달러(약 3천650억 원)에 달합니다.미국의 대통령과 부통령은 법에 따라 금융자산 거래 내역을 신고해야 하지만, 신고서에는 정확한 거래 금액이 아닌 일정 범위만 기재하도록 돼 있습니다.블룸버그통신의 분석에 따르면 트럼프 대통령이나 그의 자산운용 담당자들이 두 번째 임기가 시작된 지난해 1월 이후 실시한 거래는 2만8천 건이 넘습니다.이는 미 연방 상·하원 의원 전체의 거래 건수를 합친 것보다 많습니다.조 바이든과 버락 오바마 전 대통령은 재임 중 개별 종목을 거래하지 않았고, 투자 포트폴리오도 주로 뮤추얼펀드와 국채로 구성했습니다.그러나 트럼프 대통령의 거래 대상에는 연방정부와 사업 관계를 맺고 있는 우주기업 스페이스X와 방산업체 RTX 등도 포함됐습니다.트럼프 대통령이 재임 중 대규모 금융자산 거래를 계속하면서 이해충돌 가능성을 둘러싼 논란도 이어지고 있습니다.트럼프 대통령은 자신의 자산을 백지신탁에 맡기지 않았습니다.이에 따라 자산운용 담당자들이 어떤 주식을 사고파는지 확인할 수 있습니다.CNN에 따르면 트럼프 대통령은 20개가 넘는 기업의 주식을 매입한 뒤 며칠 만에 트루스소셜에서 해당 기업들을 홍보한 사례가 확인됐습니다.다만 백악관은 트럼프 대통령이 개별 투자 결정에 관여하지 않는다는 입장입니다.데이비스 잉글 백악관 공보 담당은 "트럼프 대통령의 주식과 채권 포트폴리오는 제3의 금융기관이 독립적으로 운용한다"며 "트럼프 대통령이나 가족 누구도 투자 방식이나 매수·매도 시점에 대해 지시하거나 영향력을 행사할 수 없다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)