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여자 3대3 농구, 싱가포르 꺾고 조별리그 3연승…8강 직행

장민성 기자
작성 2026.09.23 14:01 조회수
21일 태국과의 2차전 당시 한국 여자 3대3 농구 대표팀 모습
▲ 21일 태국과의 2차전 당시 한국 여자 3대3 농구 대표팀 모습

한국 3대3 여자 농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 조별리그 3연승을 달리며 8강에 안착했습니다.

전병준 감독이 이끄는 한국은 오늘(23일) 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 아시안게임 조별리그 D조 3차전에서 싱가포르를 22-13으로 제압했습니다.

21일 열린 1·2차전에서 태국과 인도를 연파했던 한국은 3연승으로 조별리그를 마무리하며 D조 1위를 차지해 8강 진출을 확정했습니다.

이번 아시안게임 3대3 농구 여자부에는 총 16개국 참가, 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1위는 8강에 직행합니다.

조 2위와 3위 팀은 플레이인 토너먼트를 거쳐 8강 진출 여부를 가리게 됩니다.

8강전은 24일 진행되며, 대진은 추후 결정됩니다.

이날 한국에선 김정은(BNK)이 9점 6리바운드로 모두 팀 내 최다를 기록했고, 최예슬(삼성생명)이 6점 5리바운드, 허유정(신한은행)이 4점 2리바운드, 송윤하(KB)가 3점 4리바운드를 올렸습니다.

3대3 농구는 2018년 자카르타·팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 열렸습니다.

여자부에서는 아직 메달이 없는 한국은 이번 대회에서 첫 입상에 도전합니다.
 
(사진=아이치·나고야 아시안게임 조직위원회 제공, 연합뉴스)
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