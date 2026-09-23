인구감소·주택거래 둔화…8월 이동자 수 53년 만에 최소

▲ 서울 아파트

인구 감소 흐름에 주택 거래까지 둔화하면서 8월 국내 이동자 수가 같은 달 기준으로 53년 만에 가장 적었습니다.국가데이터처가 오늘(23일) 발표한 '8월 국내인구이동 통계'를 보면 지난달 국내 이동자 수는 47만1천명으로 1년 전보다 4.5%(2만2천명) 감소했습니다.이는 1973년 8월(42만명) 이후 8월 기준으로 가장 적은 수준입니다.인구 100명당 이동자 수를 보여주는 인구이동률은 10.9%로, 1년 전보다 0.5%포인트(p) 하락했다.인구이동률도 2000년 통계 작성 시작 이래 8월 기준으로 가장 낮습니다.지난달 인구 이동이 저조했던 것은 인구가 감소하는 장기적인 추세에 주택 거래와 공급 둔화가 겹쳤기 때문으로 풀이됩니다.데이터처 관계자는 "6∼7월 주택매매량은 13만2천건으로 1년 전보다 4.4% 감소했고, 공급을 보여주는 아파트 준공 실적도 같은 기간 4만3천호로 29.1% 감소했다"고 설명했습니다.총이동자 중 시도내 이동자는 64.7%, 시도간 이동자는 35.3%를 각각 차지했습니다.1년 전과 비교하면 시도내 이동자는 3.2%, 시도간 이동자는 6.9% 각각 감소했습니다.시도별 순이동(전입-전출)을 보면 경기(4천486명), 인천(2천270명), 충북(562명) 등 6개 시도는 순유입됐습니다.반면 서울(-2천901명), 경남(-1천230명), 전남광주(-1천81명) 등 10개 시도는 순유출됐습니다.시도별 순이동률은 인천(0.9%), 대전(0.5%), 충북(0.4%) 순으로 높았다.반면 세종(-1.1%), 경남(-0.5%), 울산(-0.4%) 순으로 낮았습니다.