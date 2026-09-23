네이버제트 전면파업…"임금 동결 철회하라"

▲ 네이버노조 전일파업

메타버스 플랫폼 제페토의 운영사인 네이버 자회사 네이버제트 노동자들이 경영진의 일방적인 임금 동결 조치와 소통 부재에 반발해 오늘(23일) 하루 전면파업에 돌입했습니다.민주노총 화학섬유식품산업노조 네이버지회(네이버노조·공동성명)는 이날 네이버제트 소속 조합원의 약 70%에 달하는 120여 명이 전면파업에 참여했다고 밝혔습니다.네이버 노조는 이날 오전 경기 성남시 분당구 네이버 본사 그린팩토리 앞에서 피케팅을 진행했습니다.사옥 내 네이버제트 사무공간인 12·13층에는 "방향 잃은 제페토는 김창욱이 응답하라", "네이버가 책임져라" 등의 문구가 적힌 피켓과 보라색 풍선이 부착됐습니다.노조는 지난 9일 4시간 부분파업을 벌이며 사측에 임금 인상(5.3%) 및 일방적 연봉 동결 철회, 경영 상황에 대한 설명 등을 요구했습니다.하지만 2주 동안 사측이 별다른 입장을 내놓지 않고 대화를 거부하자 파업 수위를 전면파업으로 높였다는 설명입니다.조합원들은 이날 오전 유튜브 생중계를 통해 온라인 집회를 열고 경영 실패의 책임을 임금 동결로 직원들에게 전가하고 있다며 경영진을 강도 높게 비판했습니다.오세윤 네이버지회장은 이날 라이브 발언에서 "네이버와 전 계열사를 통틀어 연봉 동결은 2009년 글로벌 금융위기 때 단 한 번뿐이었고 그 당시에도 임원 연봉은 71% 대폭 인상되며 직원들에게만 위기 부담을 전가했다"라고 말했습니다.특히 노조는 네이버제트를 비롯해 스노우·크림·케이크 등 네이버 계열 4개 법인의 대표를 겸직하고 있는 김창욱 대표를 비판했습니다.김 대표가 이끄는 4개 법인 중 네이버제트와 케이크 두 곳의 직원 연봉이 동결된 상태입니다.노조는 김 대표가 제페토 서비스를 단독 총괄한 이후 전사 타운홀 미팅을 단 두 차례(2024년 4월, 2025년 2월)만 진행하는 등 소통을 회피해 왔다고 주장했습니다.오세윤 지회장은 "권한은 쥐고 책임은 지지 않는 문화가 네이버에서 반복되고 있다"며 "평소에는 권한을 나누지 않다가 회사가 어려워지면 그 원인과 책임을 구성원에게 돌린다"고 지적했습니다.오 지회장은 연봉 동결 철회와 김 대표와의 끝장 토론을 재차 촉구하고 추석 연휴 직후 김 대표와 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)에게 경영 악화 원인과 임금 동결 사태에 대한 공개 질의서를 발송하겠다고 예고했습니다.노조는 이번 전면파업 이후에도 사측이 무응답으로 일관할 경우 내달 19일부터 5일 연속 파업에 돌입하는 등 단체행동의 수위를 한층 끌어올릴 방침입니다.(사진=유튜브 라이브 캡처, 연합뉴스)