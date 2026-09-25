[똑소리톡] 삼성전자·SK하이닉스 현직자들이 원하는 신입의 '진짜 스펙'…'퇴사 트리거'까지 데이터로 해부 | 블라인드 AI

*AI가 인간을 대체하는 시대, 어떻게 대비해야 할까? 블라인드 대표가 추천하는 '살아남는 학과'. 다음 주 [똑소리Talk]에서 만나보세요!*



블라인드 게시판에 모이고 있는 '직장인 빅데이터'를 통해 AI 침투에 대한 '인간의 대응법'을 모색해 보는 시리즈입니다.



1편 : https://youtu.be/nYo65R3CBKM?si=wKpL3rbXX5x2GhZb

'AI 해고'는 핑계? "진짜 이유는 따로 있죠" 한·미 블라인드 데이터에 드러난 대기업들의 속내





"SK 하이닉스 생산직 취업되면 대학 졸업장 포기할 수 있다고 답한 응답자가 40%가 넘어요. 서울대·고려대 응답자는 100%였어요."

블라인드가 취업 상담에 나선 대학생들을 대상으로 진행한 설문조사에서 나온 결과입니다. 취준생들은 예전과 전혀 다른 눈으로 취업 시장을 바라보고 있습니다.



"AI 등장 이후 취준생이 선호하는 기업들도 완전히 달라졌어요."

이른바 'AI 고노출 직군'의 이직 검색률은 9.52%. 'AI 저노출 직군'의 2배 수준입니다. 제조업 기반이 없는 'IT 플랫폼 기업' 우아한형제들은 2022년 취준생 선호도에서 전체 6위까지 오르는 인기를 자랑했지만, 불과 3년 만인 2025년 49위까지 떨어졌습니다. 반면에 기아차는 2022년 31위에서 2위로 훌쩍 뛰어올랐습니다. 제조 기반의 대기업과 공기업으로 선호도가 움직이는 모습이 나타납니다.



"삼전닉스, 선호하는 신입의 성격이 달라요."

블라인드 AI로 삼성전자와 SK하이닉스 현직자들의 게시글 빅데이터를 분석해 봤습니다. 두 회사가 원하는 인재상, 각 회사에서 "일 진짜 잘하는 사람"이란 인정을 받을 수 있는 모습은 비슷한 듯 뚜렷한 차이를 보입니다. 모집 공고는 말해주지 않는, '삼전닉스가 바라는 진짜 스펙'! [똑소리Talk]에서 팀블라인드 문성욱 대표가 권애리 기자와 함께 똑!소리나게 짚어봤습니다.



1. '삼전닉스 현직자'들이 바라는 신입은…

2. 엔비디아 직원들도 "우리도 '삼전닉스'처럼"

3. 삼전닉스 직원들, '퇴사 마려울' 땐 언제?

4. 상위권 대학생들 "생산직 어떻게 지원해요?"

5. 신입의 이탈 신호, '검색 기록'에서 나온다



(취재 : 권애리, 촬영 : 박우진, 구성 : 정서우, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)