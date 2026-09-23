대법 "'대구 미 문화원 폭파' 고문 피해자에 국가 배상책임 인정"

▲ 지역 인권단체 관계자들이 1983년 발생한 대구 미문화원 폭파 사건에 대한 재심이 열린 2018년 10월 25일 대구지법 앞에서 진실 규명을 요구하는 기자회견을 하고 있다.

1983년 '대구 미국 문화원 폭파 사건'으로 억울한 옥살이를 한 피해자들이 국가로부터 손해배상을 받게 됐습니다.대법원 3부(주심 엄상필 대법관)는 오늘(23일) 미국 문화원 폭파 사건 고문 피해자 박종덕 씨 등 5명(망인 포함)과 가족이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 이같이 판단해 박 씨의 청구만 일부 인용한 원심을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈습니다.1983년 9월 22일 대구 삼덕동 미국 문화원 앞에 있던 가방에서 폭발물이 터져 1명이 숨지고 4명이 다쳤던 이 사건 발생 43년 만입니다.박종덕·함종호·손호만·안상학·고 우성수 씨는 수사기관에서 용의자로 지목돼 불법 구금과 가혹 행위를 당한 뒤 기소됐습니다.당시 박 씨에게는 국가보안법·반공법·집시법 위반 혐의, 함종호씨 등 4명에게는 집시법 위반 혐의가 적용됐습니다.대구지법은 1984년 1월 공소사실을 전부 유죄로 인정하고 박 씨에게 징역 3년과 집행정지 3년, 함 씨 등 4명에게는 징역 1년 6개월을 선고했습니다.진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 2010년 박 씨 등 사건에 대해 진실 규명을 결정했고, 이들은 2013년 재심을 청구했습니다.법원은 2019년 재심에서 박 씨의 국가보안법·반공법 위반 혐의에 대해 "불법 감금이나 연행, 고문에 의한 자백 진술서 등은 증거가 되지 못한다"며 무죄를 선고했습니다.박씨와 나머지 피해자들에게 적용된 집시법 위반 혐의엔 "해당 집시법 조항('현저히 사회적 불안을 야기시킬 우려가 있는 집회 또는 시위' 부분)이 반성적 고려로 1989년 폐지됐다"며 면소를 선고했습니다.이에 박 씨 등은 2020년 8월 국가를 상대로 총 18억 원의 손해배상 청구 소송을 냈습니다.2022년 1월 1심은 박 씨와 가족들에 대해서만 "국가가 6,300만 원을 배상하라"고 판결했습니다.재심에서 무죄가 선고된 박 씨의 국가보안법·반공법 부분 수사와 재판, 형 집행에 대해서만 손해배상 책임을 인정한 겁니다.문제는 재심 면소 판결이었습니다.1·2심은 "재심 면소 판결이 확정됐다는 사정만으로 유죄 판결과 관련된 기소, 재판 및 복역이 국가의 불법 행위에 해당한다고 볼 수 없다"며 손해배상 책임을 인정하지 않았습니다.하지만, 이날 대법원은 이들에 대해서도 국가의 배상 책임을 인정할 수 있다고 판단했습니다.재심에선 집시법 개정으로 면소 판결을 받았지만, 재심 개시 과정과 형사 보상 결정에서 나온 내용을 따져볼 때 이들에게 면소 사유가 없었다면 무죄가 선고됐을 것이란 이유입니다.대법원은 "재심 면소 판결이 확정됐다는 사정만으로는 유죄 판결에 의한 복역 등이 곧바로 국가의 불법 행위에 해당한다고 인정할 수는 없다"면서도 "법원은 국가기관이 수사 과정에서 한 위법 행위와 유죄 판결 사이에 인과관계가 있는지를 별도로 심리해야 한다"고 밝혔습니다.그러면서 "범죄 내용과 증거 유무, 재심 결정의 이유, 재심 절차에서 무죄·면소 판결이 선고된 경위 등을 종합해, 면소 사유가 없었다면 무죄 판결이 선고됐을 것이란 점에 관해 '고도의 개연성 있는 증명'이 이뤄진 경우에는 재심 대상 유죄 판결에 의한 복역 등으로 인한 손해에 관해 국가의 배상 책임이 인정될 수 있다"고 설명했습니다.박 씨 등 미국 문화원 폭파 사건 고문 피해자들에 대해선 "수사관이 불법 구금과 가혹 행위를 했음이 증명됐다는 이유로 재심이 개시됐고, 재심 절차에서 국가기관의 위법 행위로 (과거) 유죄가 선고됐다고 볼 수 있는 유력한 증거 자료가 제출됐다"고 밝혔습니다.형사보상청구 사건에서도 이에 따라 보상금 지급 의무가 인정됐단 점도 들었습니다.또, 앞서 1·2심은 이들에 대한 수사 과정에서 불법 행위에 대해선 "재심 무죄 판결과 달리 재심 면소 판결 확정일은 단기 소멸시효(3년) 기산일이 될 수 없다"며 "소멸시효 기산일은 적어도 과거사위의 일부 진실 규명 결정이 내려진 2010년 5월로 봐야 하므로 (소를 제기한 2018년에는) 소멸시효가 완성됐다"고 설명했습니다.즉, 수사와 재판·복역 과정을 구분해 수사 과정의 불법 행위에 따른 손해배상 청구권은 과거사위의 진실 규명 결정으로 불법 행위를 알 수 있게 된 2010년부터 시효가 진행된다고 본 겁니다.하지만, 대법원은 "일반인이 수사 단계에서 입은 피해와 유죄 판결에 의한 복역 등으로 입은 피해를 구분해 손해배상 청구권을 행사할 것을 객관적·합리적으로 기대하기 어렵다"며 "재심 면소 판결이 확정된 시점부터 단기 소멸시효 기간이 진행된다"고 밝혔습니다.재심 판결이 2019년 확정됐고 이들은 이듬해 손해배상 청구 소송을 냈기 때문에, 손해배상 청구권이 인정된다는 게 대법원 판단입니다.(사진=연합뉴스)