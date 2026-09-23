뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] 추가은, 여자 10m 공기권총 금메달…한국 사격 대회 첫 금

작성 2026.09.23 13:14 수정 2026.09.23 13:31 조회수
[속보] 추가은, 여자 10m 공기권총 금메달…한국 사격 대회 첫 금
▲ 23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에 출전한 한국 추가은이 과녁을 조준하고 있다.

추가은(25·임실군청)이 생애 처음 출전한 아시안게임에서 금메달을 목에 걸며 이번 대회 한국 사격에 첫 금메달을 안겼습니다.

추가은은 오늘(23일) 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 8명 가운데 1위에 올랐습니다.

추가은은 고니시 유카리(일본)가 2017년 작성한 종전 아시아신기록을 1.0점 경신하며 금메달을 차지했습니다.

은메달은 선이야오(중국)가 241.3점, 동메달은 장란신(중국)이 221.6점으로 차지했습니다.

한국 선수가 아시안게임 여자 10ｍ 공기권총 개인전에서 금메달을 따낸 것은 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만입니다.

추가은은 앞서 열린 개인전 본선 겸 단체전에서도 582점을 쏴 아시안게임 신기록을 세웠습니다.

또, 오예진(IBK기업은행), 김보미(부산시청)와 함께 단체전 은메달을 합작해 이번 대회에서 메달 2개를 수확했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지