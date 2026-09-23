&TEAM, 韓 미니 2집 'Mark on Me'로 日 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 한국 신보 'Mark on Me'로 일본 오리콘 차트 1위에 오르며 한·일 양국에서의 뚜렷한 상승세를 증명했다.



오리콘이 지난 22일 발표한 최신 차트(9월 21일 자)에 따르면 &TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)의 한국 미니 2집 'Mark on Me'는 현지 발매와 동시에 '데일리 앨범 랭킹' 정상에 올랐다.



'Mark on Me'는 앞서 한국 발매 첫날(8일)에만 122만 4524장 팔려 한터차트 일간 음반 차트 1위로 직행했다. 초동 판매량(발매 후 일주일간 판매량)은 135만 7357장으로, 전작인 한국 미니 1집 'Back to Life'(122만 2022장)의 기록을 뛰어넘었다. 이로써 &TEAM은 지난해 4월 발표한 일본 세 번째 싱글 'Go in Blind'를 시작으로 한국 미니 1집 'Back to Life', 일본 미니 3집 'We on Fire'에 이어 이번 'Mark on Me'까지 네 작품 연속 밀리언셀러를 달성하며 앨범을 낼 때마다 커리어 하이를 새로 쓰고 있다.



'Mark on Me'는 서로의 운명에 지워지지 않을 흔적을 남기고 싶은 아홉 멤버의 이야기를 담은 앨범이다. 앨범과 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Good Boy', '러브장', 'Accelerate', 'Empty', 'Night to howl!' 등 총 6곡이 수록됐다.



&TEAM은 지난 21일 일본 도쿄 가든 시어터에서 열린 'Mark on Me' 쇼케이스에서 수록곡 'Good Boy (Japanese ver.)' 무대를 최초 공개하고, 다음 날 음원도 발매해 팬들의 호응을 얻고 있다.



한편 이들은 10월 3~4일 서울 송파구에 있는 KSPO 돔에서 아시아 투어의 피날레를 장식한다.



사진 출처 : YX 레이블즈







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)