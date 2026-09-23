실수에 '쿵'…"자제해야죠" 안세영 웃으며 털어놓은 이유 [스포츠머그]

2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승에서 일본 야마구치 아카네를 꺾은 안세영이 경기 뒤 믹스트존에서 속마음을 털어놨습니다.



경기 중 아쉬움에 감정을 크게 드러낸 장면에 대해 "다음부터는 자제해야 할 것 같다"고 돌아본 안세영은, 단체전에 대해선 "애정이 너무 깊은 것 같다"며 각별한 마음을 전했습니다.



경기가 끝난 뒤에도 곧바로 동료들을 응원하러 가겠다고 밝힌 안세영의 믹스트존 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 전영민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)