뒷심 발휘한 안세영…4강 한일전 첫판 승리 [AG 영상]

▲ 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 승리한 뒤 환호하고 있다.
아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패를 노리는 배드민턴 국가대표 안세영 선수가 단체전 4강에서 펼쳐진 '미리 보는 결승전'을 승리로 장식했습니다.
오늘(23일) 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승 첫 번째 주자로 나선 안세영 선수는 일본의 야마구치 아카네를 세트 스코어 2대 1로(21-9 18-21 21-11) 완파했습니다.
이번 승리로 안세영은 세계 3위인 야마구치를 상대로 최근 8차례의 맞대결에서 모두 승리하며 적수 없는 최강자의 면모를 다시 한번 뽐냈습니다.
평소 주요 국제대회 여자 단식 결승 혹은 준결승에서 자주 마주하는 두 선수지만, 이번 대회에서는 단체전 4강에서 일찌감치 맞붙으며 불꽃 튀는 '빅매치'를 연출했습니다.
안세영은 첫 게임부터 코스 구석구석을 찌르는 예리한 공격으로 야마구치를 쉴 새 없이 몰아붙였습니다.
4-3에서 단숨에 8점을 쓸어 담으며 야마구치의 추격 의지를 꺾었고, 단 9점만 내준 채 첫 게임을 12점 차로 손쉽게 마무리했습니다.
2게임에서는 반격에 나선 야마구치의 공세에 밀려 주도권을 내줬지만, 마지막 게임에서는 안세영의 뒷심이 야마구치를 압도했습니다.
4-4 동점에서 내리 6점을 따내며 승기를 잡은 안세영은 체력적 우위를 앞세워 야마구치를 10점 차로 따돌리고 긴 승부에 마침표를 찍었습니다.
우리 배드민턴 대표팀은 에이스 안세영 선수가 기선을 제압한 가운데, 이어지는 복식과 단식 경기들을 통해 결승 진출과 대회 2연패를 향한 도전을 이어가고 있습니다.
한국이 일본을 꺾고 결승에 진출하면 인도네시아-중국전의 승자와 금메달을 놓고 격돌합니다.
(사진=연합뉴스)
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