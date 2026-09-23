뒷심 발휘한 안세영…4강 한일전 첫판 승리 [AG 영상]

이미지 확대하기

▲ 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 승리한 뒤 환호하고 있다.

이미지 확대하기

이미지 확대하기

아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패를 노리는 배드민턴 국가대표 안세영 선수가 단체전 4강에서 펼쳐진 '미리 보는 결승전'을 승리로 장식했습니다.오늘(23일) 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승 첫 번째 주자로 나선 안세영 선수는 일본의 야마구치 아카네를 세트 스코어 2대 1로(21-9 18-21 21-11) 완파했습니다.이번 승리로 안세영은 세계 3위인 야마구치를 상대로 최근 8차례의 맞대결에서 모두 승리하며 적수 없는 최강자의 면모를 다시 한번 뽐냈습니다.평소 주요 국제대회 여자 단식 결승 혹은 준결승에서 자주 마주하는 두 선수지만, 이번 대회에서는 단체전 4강에서 일찌감치 맞붙으며 불꽃 튀는 '빅매치'를 연출했습니다.안세영은 첫 게임부터 코스 구석구석을 찌르는 예리한 공격으로 야마구치를 쉴 새 없이 몰아붙였습니다.4-3에서 단숨에 8점을 쓸어 담으며 야마구치의 추격 의지를 꺾었고, 단 9점만 내준 채 첫 게임을 12점 차로 손쉽게 마무리했습니다.2게임에서는 반격에 나선 야마구치의 공세에 밀려 주도권을 내줬지만, 마지막 게임에서는 안세영의 뒷심이 야마구치를 압도했습니다.4-4 동점에서 내리 6점을 따내며 승기를 잡은 안세영은 체력적 우위를 앞세워 야마구치를 10점 차로 따돌리고 긴 승부에 마침표를 찍었습니다.우리 배드민턴 대표팀은 에이스 안세영 선수가 기선을 제압한 가운데, 이어지는 복식과 단식 경기들을 통해 결승 진출과 대회 2연패를 향한 도전을 이어가고 있습니다.한국이 일본을 꺾고 결승에 진출하면 인도네시아-중국전의 승자와 금메달을 놓고 격돌합니다.(사진=연합뉴스)