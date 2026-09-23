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AI 활용한 K방송콘텐츠 11편, 싱가포르서 열리는 ATF 진출

2027년 방송 예정인 SBS 드라마 '어디가요? 인기가요!' 등 11편 진출

배준우 기자
작성 2026.09.23 11:35 조회수
AI 활용한 K방송콘텐츠 11편, 싱가포르서 열리는 ATF 진출
▲ 방송미디어통신위원회 로고

인공지능(AI) 기술을 활용한 국내 방송콘텐츠 11편이 오는 12월 싱가포르에서 열리는 아시아 최대 미디어·엔터테인먼트 콘텐츠마켓(ATF)에 진출합니다.

방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원은 23일 ATF와 연계한 방송콘텐츠 해외유통 지원 사업의 선정작 11편을 발표했습니다.

선정작은 AI 기반 제작지원작 4편과 AI 활용 기획 프로그램 7편으로, 예능·드라마·리얼리티 등 다양한 장르가 포함됐습니다.

2027년 방송 예정인 SBS 드라마 '어디가요? 인기가요!'는 멀티모달 AI를 활용해 가상 아이돌의 음성·표정·동작 등을 구현했습니다.

MBC 예능 프로그램인 '신인감독 김연경'은 AI를 활용해 출연자의 어린 시절 모습을 구현하고, MBN 예능프로그램 '언포게터블 듀엣2'는 사진 자료를 활용해 회상 영상을 제작했습니다.

또 '상남자의 여행법(10월 6일 첫 방송/SBS Plus 및 MBN편성)'은 생성형 AI로 촬영이 어려운 장면을 구현했습니다.

방미통위와 전파진흥원은 선정작을 해외 투자사 등에 선보이고 투자 상담과 홍보 등을 지원해 국내 방송콘텐츠의 해외 유통을 도울 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
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