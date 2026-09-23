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최병광, 남자 하프마라톤경보 동메달…"기쁘고 울컥"

곽상은 기자
작성 2026.09.23 10:15 조회수
육상 최병광이 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 3위로 결승선을 통과한 뒤 포즈를 취하고 있다.
▲ 육상 최병광이 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 3위로 결승선을 통과한 뒤 포즈를 취하고 있다.

한국 경보 간판 최병광(35·삼성전자)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득했습니다.

최병광은 오늘(23일) 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초의 기록으로 중국 스성지(1시간 23분 32초), 일본 야마니시 도시카즈(1시간 28분 01초)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했습니다.

이번 대회 한국 육상 첫 메달입니다.

한국 선수가 아시안게임에서 메달을 딴 건 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 주현명(동메달) 이후 8년 만입니다.

그는 경기 후 대한육상연맹을 통해 "어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"며 "연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"고 말했습니다.

최병광은 2014 인천 대회부터 이번 대회까지 4차례 아시안게임에 출전했으며 메달을 딴 건 이번이 처음입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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