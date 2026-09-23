"소름 돋았어요!" 이용대도 감탄…때려도 또 받아낸 안세영, 야마구치 꺾었다
2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승에서 안세영이 일본의 야마구치 아카네를 2대 1로 꺾었습니다.
몸을 던지는 수비와 끈질긴 랠리로 승부처를 버틴 안세영은 3게임에서 다시 흐름을 가져오며 한국에 첫 승을 안겼습니다.
이 승리로 안세영은 야마구치전 8연승을 이어갔고, 통산 상대 전적도 22승 15패로 벌렸습니다.
한일전의 첫 주자로 나선 안세영의 '철벽 수비'를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)
몸을 던지는 수비와 끈질긴 랠리로 승부처를 버틴 안세영은 3게임에서 다시 흐름을 가져오며 한국에 첫 승을 안겼습니다.
이 승리로 안세영은 야마구치전 8연승을 이어갔고, 통산 상대 전적도 22승 15패로 벌렸습니다.
한일전의 첫 주자로 나선 안세영의 '철벽 수비'를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)
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