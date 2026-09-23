[뉴스토리 10분요약] AI, 로봇이 대체할 수 없는 직업 1위는?

AI와 로봇이 인간의 일을 빠르게 대체하고 있다. 한국은행 보고서에 따르면, 최근 4년간 사라진 청년 일자리의 94%가 AI 노출도가 높은 업종에서 발생한 것으로 나타났다. 이에 따라 블루칼라를 대하는 2030세대의 시선도 달라지고 있다. ‘대체 불가능한 손기술’을 갖기 위해 노력하는 청년들을 만나 그들의 목소리를 들어보고, 우리 사회는 숙련노동의 가치를 인정할 준비가 돼있는지 함께 짚어 본다.



※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 579회 <블루칼라의 역습..숙련 노동에 빠진 2030> 편에서 확인하실 수 있습니다.

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https://www.youtube.com/watch?v=8wpyfY__Duw&list=PLUHG6IBxDr3gOHLnt6wP0Uvzhav_80vD0&index=2



(구성 : 정형택 / 편집 : 정용희 이정민 / 디자인 : 조은솔)