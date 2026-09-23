뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[뉴스토리 10분요약] AI, 로봇이 대체할 수 없는 직업 1위는?

정형택 기자
작성 2026.09.23 18:30 조회수
PIP 닫기
AI와 로봇이 인간의 일을 빠르게 대체하고 있다. 한국은행 보고서에 따르면, 최근 4년간 사라진 청년 일자리의 94%가 AI 노출도가 높은 업종에서 발생한 것으로 나타났다. 이에 따라 블루칼라를 대하는 2030세대의 시선도 달라지고 있다. ‘대체 불가능한 손기술’을 갖기 위해 노력하는 청년들을 만나 그들의 목소리를 들어보고, 우리 사회는 숙련노동의 가치를 인정할 준비가 돼있는지 함께 짚어 본다.

※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 579회 <블루칼라의 역습..숙련 노동에 빠진 2030> 편에서 확인하실 수 있습니다.
↓↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=8wpyfY__Duw&list=PLUHG6IBxDr3gOHLnt6wP0Uvzhav_80vD0&index=2

(구성 : 정형택 / 편집 : 정용희 이정민 / 디자인 : 조은솔)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
정형택 기자 사진
정형택 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지