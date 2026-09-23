이찬진 "금융 자회사 CEO 선임절차 개시 전 미흡한 점 보완해라"

▲ 이찬진 금융감독원장이 17일 서울 여의도 금감원에서 열린 금융소비자보호 성과 대국민 보고대회에서 발언하고 있다.

이찬진 금융감독원장이 오늘(23일) 은행지주회장을 소집해 금융회사 자회사 최고경영자(CEO) 선임과정의 공정·투명성을 재차 강조하며 선임절차 개시 전 미흡한 점을 조속히 보완할 것을 주문했습니다.이 원장은 이날 오전 서울 여의도 본원에서 은행연합회장 및 8대 은행지주회장과 간담회를 하고 이같이 밝혔습니다.그는 "올해 초부터 금융당국과 금융권은 CEO의 참호구축을 지양하고 승계 절차를 공정하게 개선하기 위한 방안을 고민했다"며 "투명하고 공정한 절차에 따라 자회사 CEO가 선임되도록 힘써달라"고 말했습니다.이어 사사로움 없는 공정함을 뜻하는 '대공무사'를 언급하면서 "CEO 선임 절차는 특정계파나 친소관계에 매몰되지 않고, 능력에 기반한 적임자를 선별하는 절차로 운영돼야 한다"고 덧붙였습니다.특히 CEO의 구체적인 자격 요건, 평가 단계별 최소한의 검증기간 등을 언급하고 "기본적이고 핵심적인 절차를 아직 마련하지 못한 지주사는 선임절차를 개시하기 전 미흡한 사항을 조속히 보완하라"고 주문했습니다.또 지주회사의 자추위(자회사 대표이사 후보추천 위원회)는 금융사지배구조법 취지에 맞춰 자회사의 임추위(임원 후보추천 위원회) 실질적 역할을 수행하도록 보장해야 한다고 밝혔습니다.구체적으로는 CEO 상시후보군 등 충분한 정보 제공, CEO 후보 평가 시 임추위원의 의견 반영 등을 보장해야 한다고 당부했습니다.조용병 은행연합회장은 "은행지주가 금융산업에 미치는 위상에 걸맞게 지방 균형 발전과 지배구조 개선, 내부통제 강화 등에 적극 협조하겠다"고 답했습니다.은행지주회장들도 자회사 CEO 선임절차에서 개선할 점을 꼼꼼히 살피겠다고 했다고 금감원은 전했습니다.앞서 이 원장은 지난 15일 금감원 임원회의에서도 금융지주 자회사 CEO 선임의 공정·투명성을 강조했습니다.당국의 지배구조 개선안이 발표되지 않은 가운데 연말 인사철에 접어들자 분위기 환기 차원에서 연이어 메시지를 내는 것으로 보입니다.이 원장은 지방자치단체 금고 입찰의 경쟁에 관해서도 언급했습니다.그는 "최근 입찰 과정에서 은행 간 과당경쟁을 우려하는 목소리가 커진다"며 "상대적으로 자본력상 우위에 있는 은행이 협력사업비 경쟁을 통해 최종 낙찰자로 선정되는 모습은 마치 기울어진 운동장에서 벌어지는 불공정한 경쟁"이라고 지적했습니다.이 원장은 "지자체 금고 운영은 '지역 내 자금 순환', '지방 균형 발전'이라는 국가적 과제도 함께 고려돼야 한다"면서 은행의 지자체 관련 협력사업비 지출이 건전성·수익성에 미치는 영향을 꼼꼼히 살피겠다고 밝혔습니다.이밖에 "최근 횡령·배임·가시 등 금융사고 건수와 금액이 지속적으로 증가하고 사고 규모도 대형화하고 있다"면서 내부통제가 실질적으로 작동하도록 조직문화에 각별히 신경 쓸 것을 당부했습니다.금감원에 따르면 은행권 금융사고는 지난 2023년 33건(696억 9천만 원)에서 올해 들어 지난 7월까지 47건(1천708억 2천만 원)으로 늘었습니다.소득·재직증명서 위변조 등 외부인 사기와 본점의 내부통제가 닿기 어려운 해외 점포 관련 사고도 증가했습니다.(사진=연합뉴스)