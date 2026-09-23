대기업 33% 5년 이상 흑자행진…'100분기 이상' 연속 흑자 11곳

▲ 대기업 밀집한 서울 도심 풍경

2000년대 이후 국내 주요 대기업 가운데 3곳 중 1곳꼴로 5년 넘게 흑자 행진을 이어온 것으로 나타났습니다.오늘(23일) 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 가운데 반기보고서를 제출한 351개사를 대상으로 2000년 1분기부터 올해 2분기까지 106개 분기의 개별재무제표를 조사한 결과 이 기간 5년(20분기) 이상 연속 영업흑자를 기록한 기업은 117곳으로 전체의 33.3%를 차지했습니다.10년(40분기) 이상 흑자를 이어온 곳은 71개(20.2%)였습니다.25년(100분기) 이상인 기업은 11곳(3.1%) 있었습니다.106개 분기 동안 단 한 차례도 적자를 내지 않은 기업은 KT&G·한섬·고려아연·에스원·신세계·CJ ENM·현대모비스 등 7곳으로 조사됐습니다.삼성화재해상보험(105분기)·금호석유화학(103분기)·광동제약·고려제강(102분기) 등도 100분기 이상 무적자 행진을 이어왔습니다.80∼100분기 사이의 장기 흑자 기업은 LS일렉트릭(99분기), 네이버·카카오·포스코인터내셔널(98분기), SK(96분기) 등 15곳, 60∼80분기 사이에서 흑자를 이어간 기업은 현대엘리베이터(79분기), 현대캐피탈·KB캐피탈(78분기) 등 19곳이었습니다.회사 설립 이후 지금까지 단 한 번도 적자를 내지 않은 기업도 15곳 있었습니다.가장 긴 기록을 보유한 곳은 현대백화점으로 설립 이후 95분기 연속 흑자를 이어왔습니다.이어 영원무역(68분기), 선진·KB국민카드(62분기), 종근당(51분기), 코스맥스(50분기) 등이었습니다.(사진=연합뉴스)