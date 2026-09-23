상어 '부캉이' 장기체류 조짐…추석 연휴 후 외해 유도 검토

▲ 부산 북항 친수공원 상어

부산 동구 북항 친수공원의 인공 수로에 들어온 상어가 '장기 체류' 조짐을 보임에 따라 부산시를 비롯한 유관 기관이 대책 마련에 나섰습니다.22일 오후 부산시와 부산항만공사, 부산해양경찰서, 국립수산과학원 등 관계자들은 친수공원 상어에 관한 대책 회의를 열었습니다.이들은 이번 추석 연휴(24∼27일) 기간까지 상어가 스스로 수로 밖으로 나가기를 기다려보기로 했습니다.연휴가 지나도 계속 수로에 머무를 경우 외해로 유도하는 방안 등을 검토할 예정입니다.연휴 기간 상어를 보러 방문객이 몰려들 가능성에 대비해 안전관리도 강화할 방침입니다.바닷가에 조성된 친수공원 수로에서는 지난 18일 3.5ｍ 크기의 상어가 발견됐습니다.해경 등이 현장에 출동해 이 상어를 몰아내려고 했으나, 상어는 수로 밖으로 나가지 않았습니다.해경은 국립수산과학원 권고에 따라 상어가 스스로 나가도록 기다리기로 하고 퇴치 작업을 중단했습니다.상어가 닷새째 수로에 머무르면서 이를 구경하려고 친수공원으로 방문객이 몰려들었고, 상어는 하루아침에 전국적인 명물이 됐습니다.북항에서 발견된 이 상어에게는 '부캉이'라는 이름도 지어졌습니다.주말에도 평소 일평균 2천명 수준이던 친수공원 방문객은 지난 주말에는 이틀간 약 2만 명에 달했고, 월요일인 21일에도 약 1만 명이 이곳을 찾은 것으로 파악됐습니다.상어를 구경하려는 인파로 친수공원 주변 편의점과 카페 등은 때아닌 '특수'를 누리고 있습니다.